Генеральный секретарь ОЭС провел двусторонние встречи с официальными лицами Туркменистана

На полях первого Форума ЭКО по устойчивому развитию, прошедшего в городе Аркадаг, генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) доктор Асад М. Хан провел ряд двусторонних встреч на высоком уровне с ключевыми должностными лицами Туркменистана.

Доктор Хан встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам науки, образования и здравоохранения Байрамгуль Ораздурдыевой. В ходе переговоров обсуждались возможности расширения сотрудничества в инициативах по устойчивому развитию. Генеральный секретарь высоко оценил усилия Туркменистана в продвижении инновационных образовательных практик и программ здравоохранения, которые способствуют развитию молодежи и повышению благосостояния населения. Он подчеркнул важность инвестиций в эти сектора для формирования устойчивой и квалифицированной рабочей силы, способной справляться с вызовами будущего. Доктор Хан подтвердил готовность ОЭС поддерживать инициативы Туркменистана в области устойчивого развития и регионального сотрудничества.

Доктор Хан провел переговоры с Мамметханом Чакыевым, генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана. Генеральный секретарь отметил значительный вклад Туркменистана в региональную связанность и приветствовал намерение Чакыева участвовать в 13-м заседании министров транспорта ОЭС, запланированном на июнь 2025 года. Он подчеркнул важность вовлечения частного сектора в конференцию и выразил заинтересованность в организации параллельного мероприятия в рамках 3-й Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Авазе, Туркменистан, в этом году. Доктор Хан отметил стратегическое географическое положение Туркменистана для укрепления связанности в регионе ОЭС и призвал к активному участию в соответствующих проектах и технических встречах. Он также подчеркнул необходимость начала работы над новой региональной стратегией ОЭС по развитию информационного общества.

Доктор Хан также встретился с заместителем председателя Кабинета Министров по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Атахаллыевым. Обсуждения были сосредоточены на актуальных экологических проблемах региона ОЭС, включая изменение климата, нехватку воды и опустынивание. Генеральный секретарь подчеркнул необходимость совместных усилий для превращения этих вызовов в возможности для региона. Стороны рассмотрели потенциальные совместные инициативы, направленные на согласование национальных экологических целей с целями стран-членов ОЭС для продвижения устойчивости. Встреча завершилась взаимной договоренностью об укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, признанием вклада Туркменистана в прошлом и поощрением его активного участия в предстоящих министерских встречах ОЭС. Д-р Хан пригласил Туркменистан взять на себя ведущую роль в решении трансграничных проблем и использовать Диалоговую платформу высокого уровня по сотрудничеству в области охраны окружающей среды для демонстрации своего лидерства в таких важных вопросах, как борьба с опустыниванием.

Наконец, д-р Хан провел двустороннюю встречу с заместителем председателя Кабинета Министров по вопросам торговли Нокергулы Атагулыевым. Генеральный секретарь выразил признательность за активную роль Туркменистана в рамках ОЭС, высоко оценив его вклад в региональное экономическое развитие и отличную организацию Форума. В ходе переговоров доктор Хан поделился ключевыми торговыми статистическими данными, отметив, что вклад региона ОЭС в мировую торговлю в 2023 году достиг 1 трлн 16 млрд долларов США, а объем внутрирегиональной торговли составил 82 млрд долларов. Генеральный секретарь приветствовал предложение Туркменистана о проведении технико-экономического обоснования ОЭС в отношении общих пограничных зон с Ираном. Он также проинформировал Атагулыева о предстоящих министерских встречах ОЭС по различным секторам, пригласив Туркменистан к активному участию и вкладу в эти дискуссии. Кроме того, он подчеркнул важность подписания и ратификации ряда соглашений, включая Торговое соглашение ЭКО (ECOTA) и Соглашение о поощрении и защите инвестиций (APPI), для укрепления торговых отношений и экономического сотрудничества. ///nCa, 30 апреля 2025 г.