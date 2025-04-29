Первый форум ОЭС по устойчивому развитию состоялся в Туркменистане

28-29 апреля 2025 года в “умном городе” Аркадаге, Туркменистан, состоялся 1-й Форум по устойчивому развитию Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Этот знаменательный форум, организованный совместно ОЭС и Министерством финансов и экономики Туркменистана, был посвящен укреплению регионального сотрудничества и продвижению усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В своем вступительном слове Генеральный секретарь ОЭС д-р Асад М. Хан подчеркнул важность Форума как стратегической платформы для приведения региональной политики в соответствие с Целями устойчивого развития (ЦУР), подчеркнув необходимость повышения согласованности, инновационных решений и многостороннего партнерства. Он подчеркнул роль недавно созданной Рабочей группы высокого уровня по устойчивому развитию (РГВУ) и отчета об индексе достижения ОЭС ЦУР в руководстве региональными усилиями.

В форуме приняли участие министры, высокопоставленные чиновники из стран – участниц ОЭС, представители международных организаций, гражданского общества, научных кругов и частного сектора. Ключевыми темами были меры по борьбе с изменением климата, гендерное равенство, достойный труд, здравоохранение и жизненно важная роль семейных институтов в устойчивом развитии.

Д-р Хан подтвердил приверженность ОЭС поддержке своих государств-членов посредством наращивания потенциала, политического диалога и региональных инициатив, способствующих инклюзивному и устойчивому росту. Он призвал к институционализации Форума в качестве ежегодного механизма для обзора прогресса и решения возникающих региональных проблем.

Мероприятие завершилось подтверждением приверженности участников ускорению реализации ЦУР посредством укрепления регионального сотрудничества и комплексных стратегий развития.

Туркменистан принимает первый министерский форум Организации экономического сотрудничества (сокращенный репортаж TDH)

29 апреля начал работу первый министерский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по устойчивому развитию.

Цель этой важной многосторонней встречи – продвижение партнёрства в целях реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в регионе ОЭС, выработка общих подходов к решению актуальных проблем современности во имя счастливого будущего всего человечества.

Масштабный двухдневный форум собрал руководителей и представителей госорганов государств-членов Организации экономического сотрудничества, международных структур, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также министерств и отраслевых ведомств нашей страны.

Приветствуя участников форума, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан выразил сердечную признательность за оказанный тёплый приём Правительству Туркменистана, подтверждающего свою приверженность многостороннему сотрудничеству на пути достижения устойчивого развития под дальновидным руководством главы государства.

Говоря о важности форума, знаменующего собой веху на пути к достижению Повестки-2030 и являющегося своевременной площадкой для взаимодействия и согласования политики по всему региону Организации, Генсек ОЭС с удовлетворением отметил имеющиеся общие взгляды по устойчивому будущему и процветающему развитию нашей планеты.

Как отмечалось, все эти годы Организация экономического сотрудничества претворяла в жизнь различные проекты, направленные на интересы людей. В целях выравнивания национальной политики и региональной стратегии для достижения устойчивого развития была создана рабочая группа высокого уровня.

Подчёркивая необходимость активизации регионального сотрудничества и укрепления взаимодействия между всеми членами ОЭС, Асад Маджид Хан отметил возможность использования инструментов Организации для координации стратегического многостороннего диалога и политической согласованности предпринимаемых действий.

Как отмечалось, секретариат ОЭС работает в различных направлениях и прилагает усилия для достижения общих целей, что отражает приверженность к интегрированному развитию во имя благополучия и всеобщего процветания.

Пожелав плодотворной работы форуму, руководитель Организации выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии установившегося плодотворного сотрудничества.

Затем слово было предоставлено Галымжану Койшыбаеву – заместителю Премьер-министра, руководителю Аппарата Правительства Республики Казахстан – страны, председательствующей в текущем году в Организации экономического сотрудничества.

Выразив туркменской стороне признательность за гостеприимство и безуп­речную организацию сегодняшнего мероприятия, выступающий подчеркнул, что проведение данного форума является очередным подтверждением высокой степени приверженности стран-участниц ОЭС в реализации «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года».

Отметив, что Казахстан придаёт первостепенное значение сложившимся дружественным, конструктивным и взаимовыгодным отношениям со всеми государствами-членами ОЭС, Г.Койшыбаев озвучил предложения своей страны о сосредоточии усилий на устранении торговых барьеров, развитии логистической взаимосвязанности, унификации стандартов и создании цифровых платформ, которые будут способствовать укреплению экономической интеграции внутри региона.

Как отмечалось, во время своего председательства в нынешнем году в Организации экономического сотрудничества Казахстан работает над достижением общей цели под девизом «Продвижение региональной транспортной взаимосвязанности и устойчивое развитие».

В выступлении было подчёркнуто, что сотрудничество в сфере транспорта и транзита является основным условием для развития торговли и эффективной экономической интеграции. Главным приоритетом в этой связи является развитие новых стратегических транспортных коридоров.

Также важными приоритетами для региона были выделены продовольственная безопасность и цифровая трансформация, которая охватывает все сферы жизни – от экономики до госуправления.

Выражая готовность Казахстана активно поддерживать усилия ОЭС и продолжать работать с партнёрами на всех уровнях для продвижения совместных инициатив и проектов, Г.Койшыбаев выразил уверенность в раскрытии потенциала Организации и дальнейшем укреплении её роли на международной арене.

Поблагодарив за приглашение принять участие в нынешней встрече, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко подчеркнул, что нынешний форум отражает общие усилия, в частности, усилия стран региона по реализации ЦУР.

Сделав акцент на том, что изменение климата, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, гендерное равенство и другие вопросы – ключевые и общие, Д.Шлапаченко подчеркнул необходимость сложения усилий правительств, общества, всех заинтересованных сторон и граждан для преодоления этих вызовов.

Как было отмечено, страновая ­команда Организации Объединённых Наций, активно сотрудничающая с Правительством Туркменистана, очень гордится тем, что является частью усилий в достижении Целей устойчивого развития и готова и впредь оказывать всевозможное содействие, принимая активное участие в следующем десятилетнем видении развития региона ОЭС.

Таким образом, первый министерский форум Организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию стал важной площадкой для обсуждения финансовых стратегий, включая климатическое финансирование, а также ряда инструментов, которые могут поддержать «зелёный» экономический рост.

После пленарного заседания работа форума продолжилась в рамках тематических сессий: «Изменение климата и экологическая устойчивость» и «Устойчивое финансирование, экономический рост и благосостояние». Сегодня пройдут обсуждения в ходе сессий «Роль институтов семьи и демографических тенденций в достижении ЦУР» и «Стратегические обсуждения по разработке Видения ОЭС на 2026–2035 годы».///nCa, 29 апреля 2025 г. (на основе пресс-релиза ОЭС и репортажа TDH)