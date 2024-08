Nothing Phone 2a Plus: Идеальный баланс между ценой и качеством

Шакиров Тамир

Nothing (технологическая компания, базирующая в Лондоне) официально представила свой новый смартфон Nothing Phone 2a Plus.

Весной компания выпустила среднебюджетный аппарат Nothing Phone 2a, а 31 июля, официально показали новинку Nothing Phone 2a Plus, которая получила обновленную камеру, а также два свежих варианта расцветки корпуса: серая и черная.

Коротко про обновления:

В новом смартфоне мощность селфи камеры – 50 Мп вместо 32 Мп. Также камера способна снимать видео в режиме 4К @30 кадр/с вместо ранее доступного разрешения 1080p с частотой до 60 кадр/с. Местоположение фронтальной камеры не изменилось. Также не изменились размеры дисплея – все так же 6,7 дюйма, AMOLED FullHD+ и 120 Гц.

Основную камеру Nothing оставили без изменения, оставив 50 Мп в качестве основы.

Батарея на 5000 мАч заряжается быстрее за счет поддержки зарядки на 50 Вт вместо 45 Вт. Время до полный зарядки аккумулятора составляет 56 минут. Nothing Phone 2a Plus базируется на Android 14.

Цена:

Начальная стоимость Nothing Phone (2a) Plus составила 399 долларов за версию на 12/256 ГБ.

На мой взгляд, дизайн телефонов Nothing с его светодиодной подсветкой на корпусе не может оставить пользователя равнодушным. Также за относительно низкую стоимость мы получаем не только уникальный дизайн, отличающийся от остальных брендов девайсов, но и смартфон на базе последней версии Android с хорошим аккумулятором и камерой. ///nCa, 2 августа 2024 г.