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Новый постоянный представитель Туркменистана вручил верительные грамоты Генеральному директору Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве

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11 января 2024 года Вепа Хаджиев, новый постоянный представитель Туркменистана при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, вручил свои верительные грамоты генеральному директору Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве Татьяне Валовой.

До своего назначения в Женеву Хаджиев был заместителем министра иностранных дел Туркменистана, эту должность он занимал с августа 2012 года. До этого назначения он занимал различные должности в МИД Туркменистана, в том числе в качестве первого заместителя министра (2007 – 2012); заместителя министра (2007); начальника департамента стран Ближнего Востока (2006 – 2007); советника по странам Ближнего Востока (2005 – 2006); первого секретаря по странам Ближнего Востока (2001 – 2005). 

Хаджиев имеет диплом Туркменского государственного университета. Женат, у него трое детей. ///Отделение ООН в Женеве, 11 января 2024 г.

 

 

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