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Президент Туркменистана и Национальный Лидер туркменского народа направили телеграммы с соболезнованиями Ирану

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направили телеграммы с соболезнованиями Ирану в связи с трагической гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси и других высокопоставленных должностных лиц, включая министра иностранных дел, в результате крушения вертолета 19 мая 2024 года.

В их посланиях выражаются соболезнования по поводу трагедии, а также солидарность и поддержка в адрес руководства и народа Ирана в этот скорбный час.

Иранское правительство провело экстренное заседание, на котором, согласно конституции, вице-президент Мохаммад Мохбер принял на себя обязанности исполняющего обязанности президента Ирана.

Конституция требует, чтобы выборы следующего президента были проведены в течение 50 дней, если только этому не помешают непреодолимые обстоятельства.

Общество Красного Полумесяца Ирана сообщает, что принимаются меры для доставки тел жертв авиакатастрофы в Тебриз.

О проведении похорон пока не сообщается.

Посольство Ирана в Туркменистане, возможно, вскоре объявит об открытии книги соболезнований. /// nCa, 20 мая 2024 г. – 12:45

 

 

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