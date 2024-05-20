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Новый парк в Сиане символизирует растущие культурные связи между Китаем и странами Центральной Азии

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Парк Центральной Азии был открыт в Сиане, Китай, через год после исторического саммита лидеров Китая и стран Центральной Азии, сообщает CCTV.

В парке установлены скульптуры, которые отдают дань уважения Великому Шелковому пути, древнему торговому пути, который способствовал многовековому обмену между регионами.

Казахская традиционная одежда, скульптуры, изображающие кыргызов, стреляющих из лука, и другие сувениры, экспонированные на территории парка, погружают посетителей в атмосферу культур Центральной Азии.

В торговом центре в парковой зоне можно попробовать национальные блюда Центральной Азии, приобрести сладости и мед.

Сиань, древний город с богатой историей, был отправной точкой Великого Шелкового пути, что делает его подходящим местом для создания этого уникального парка.

Скульптуры лошадей и караванов верблюдов украшают парк площадью около 53 гектаров, символизируя процветающие торговые обмены на протяжении веков, связывавших издревле народы Китая и стран Центральной Азии. ///nCa, 20 мая 2024 г.

 

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