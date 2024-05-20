Президент Ирана и другие официальные лица погибли в результате крушения вертолета

Иранское официальное информационное агентство IRNA подтвердило, что президент Эбрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел, погибли в результате крушения вертолета, произошедшего днем 19 мая 2024 года.

ИРНА сообщает: спасательные команды, возглавляемые Обществом Красного Полумесяца Ирана, обнаружили, что в результате крушения никто не выжил.

Президент и его команда возвращались после открытия плотины на реке Арас, построенной совместно Ираном и Азербайджаном.

64-летний аятолла Сейед Эбрахим Раис аль-Садати был восьмым президентом Ирана. Он родился 23 декабря 1960 года в городе Мешхед. До избрания президентом Ирана он занимал различные должности в правовой системе Ирана, включая главу судебной ветви власти, генерального прокурора, члена ассамблеи по признанию целесообразности и заместителя председателя совета экспертов по лидерству и администрации Астана Кудс Разави.

Согласно конституции, вице-президент Мухаммад Мухбар должен стать исполняющим обязанности президента Ирана до тех пор, пока не будет официально избран новый президент.

Вчера вечером верховный лидер Ирана Али Хаменеи заверил общественность в том, что, какой бы ни была ситуация, им не следует опасаться каких-либо сбоев в управлении государством. /// nCa, 20 мая 2024 г., 10:00 по Ашхабадскому времени