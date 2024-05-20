Туркменские волейболисты выиграли серебряную медаль на Лиге наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации

Туркменская волейбольная команда заняла второе место во 2-й Лиге наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), уступив в финальном поединке хозяевам турнира – команде из Пакистана.

2-я Лига наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) проходила в столице Пакистана, Исламабаде, с 11 по 17 мая. В играх участвовали команды из Пакистана, Туркменистана, Ирана, Шри-Ланки, Кыргызстана, Афганистана.

Туркменистан, который в прошлом году на первом турнире занял 5-е место, на этот раз оказался намного сильнее и завоевал серебро, отмечают в Азиатской волейбольной конфедерации.

Кыргызстан, ставший серебряным призером предыдущего турнира (хозяином которого он и выступил), сразился со Шри-Ланкой в матче плей-офф за третье место и уверено обыграл соперника со счетом 3-1 (25-20, 25-17, 20-25, 25-23), удостоившись бронзовой медали.

2-я Лига наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации имела ошеломляющий успех, собрав команды из стран Центральной Азии для демонстрации исключительного волейбольного таланта и спортивного мастерства.

Финальный рейтинг:

Золото: Пакистан

Серебро: Туркменистан

Бронза: Кыргызстан.

4. Шри-Ланка

5. Иран

6. Афганистан

Индивидуальные награды

1-е место среди лучших бомбардиров : Дидар Нурыев (Туркменистан)

2-е место среди лучших бомбардиров : Усман Фарьяд Али (Пакистан)

1-е место среди лучших центральных блокирующих : Роман Шилов (Кыргызстан)

2-е место – лучший центральный блокирующий: Мусавер Хан (Пакистан)

Лучший сеттер : Мухаммад Кашиф Навид (Пакистан).

Лучший либеро : Онолбек Каныбек Уулу (Кыргызстан)

Самый ценный игрок (MVP) : Усман Фарьяд Али (Пакистан). ///nCa, 20 мая 2024 г.