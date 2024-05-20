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В Казахстане состоялась первая Встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии

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В Астане прошла первая Встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.

В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, в том числе по развитию сотрудничества в сферах водноэнергетической и продовольственной безопасности.

Стороны также обсудили аспекты транспортной безопасности и развития транспортно-логистического потенциала стран Центральной Азии.

По итогам первой встречи стороны выразили готовность продолжить тесное взаимодействие в сфере укрепления региональной безопасности. ///nCa, 20 мая 2024 г.

 

 

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