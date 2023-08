Приоритетные позиции Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Преамбула

Нынешнюю 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Туркменистан рассматривает как период, требующий от всех государств-членов проявления высочайшей ответственности и дальновидности. Создавшаяся в мире ситуация, характеризующаяся нагнетанием военно-политического противостояния, распространением конфликтогенного потенциала, созданием новых угроз, вызовов и очевидным кризисом доверия подрывает устои глобальной архитектуры межгосударственных отношений и сложившейся международно-правовой системы.

Формируя свои подходы к текущему периоду в деятельности ООН, Туркменистан исходит из необходимости сосредоточить усилия на преодолении указанных рисков. Для этого необходимо использовать потенциал Всемирной Организации, ее политико-дипломатический инструментарий, высокий моральный авторитет с тем, чтобы выйти на конструктивные решения и обеспечить всеобщую и всеобъемлющую безопасность как ключевое условие выполнения всех стратегических задач ООН, в том числе, Целей Устойчивого Развития.

При этом Туркменистан отстаивает принцип целостности безопасности, неотъемлемости и взаимосвязанности различных ее аспектов. Считаем, что безопасность политическая или военная не будут долгосрочными и полноценными без обеспечения безопасности экономической, энергетической, продовольственной, биологической, без предупреждения и нейтрализации рисков и угроз экологического, техногенного характера, без эффективного противодействия международному терроризму, организованной преступности, в том числе, киберпреступности, распространению оружия массового поражения. Ни одно из перечисленных направлений не может быть отнесено на периферию текущей повестки дня ООН.

В своей деятельности в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан будет руководствоваться строгим следованием принципам нейтралитета, невмешательства, твердой приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий.

Во-многом, направленность деятельности Туркменистана в соответствующих сферах будет определяться фактом членства страны в ряде специализированных органов ООН, таких как:

Комиссия ООН по народонаселению и развитию;

Комиссия ООН по науке и технике в целях развития;

Комиссия ООН по социальному развитию;

Исполнительный совет Структуры Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины);

Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ);

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

В ходе предстоящей сессии наша страна продолжит работу по реализации международных инициатив Президента Туркменистана по вопросам глобальной и региональной проблематики.

Мир и безопасность

Организация Объединенных Наций для Туркменистана является главной и универсальной структурой, принимающей решения по важнейшим вопросам глобального развития. В этой связи, необходимо использовать потенциал Всемирной Организации, ее политико-дипломатический инструментарий, моральный авторитет с тем, чтобы дать взвешенную, неидеологизированную оценку происходящим событиям и тенденциям, преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике, и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов.

В этом контексте, Туркменистан предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

Такая стратегия должна включить в себя следующие направления, в частности:

превентивная дипломатия как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов;

использование потенциала нейтралитета для мирного, политико-дипломатического урегулирования споров и противоречий;

восстановление культуры доверительного диалога на основе решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – «Годом диалога как гарантии мира». Время подтвердило актуальность этих резолюций для нынешнего момента.

В целях достижения всеобщей и всеобъемлющей безопасности Туркменистан исходит из необходимости придания деятельности ООН выраженного регионального контекста. Полагаем, что такой подход призван внести в совместную работу должную конкретику, поднять ее функционал и эффективность.

Считаем, что наступило время для запуска инклюзивного, полноформатного и системного диалога по линии Центральная Азия – ООН.

В этой связи наша страна выступает с инициативой создания, под эгидой ООН, формата Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зонах. Цель Совещания – выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и мирового сообщества, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития этого региона. Выражаем готовность к проведению первого Совещания в Ашхабаде в 2024 году.

Туркменистан продолжит предпринимать усилия по дальнейшему продвижению и развитию Зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии, основываясь на результатах Дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, проведённых 16 мая 2023 года по инициативе Туркменистана в ходе 77-й сессии Генассамблеи «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» в соответствии с резолюцией 76/299 Генассамблеи ООН от 28 июля 2022 года.

В этом направлении, Туркменистаном предлагается рассмотреть вопрос о правовом оформлении Зоны посредством подготовки проекта соответствующего решения к очередной Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии, а также инициировать на периодической основе рассмотрение резолюции о Зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечая значимость принятой 28 июля 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества, основываясь на положениях вышеуказанного документа, Туркменистан продолжит работу по вынесению на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».

В контексте обеспечения всеобщей и всеобъемлющей безопасности Туркменистан предпримет усилия на региональном треке с целью сохранения и укрепления стабильности в Центральной Азии. В этом направлении Туркменистан продолжит оказание содействия в достижении мира и согласия в Афганистане с учетом существующих реалий, оказание экономической, гуманитарной и иных форм помощи соседней стране и братскому афганскому народу.

Важнейшим направлением деятельности Туркменистана по реализации ЦУР является максимальное содействие ООН в решении продовольственной проблемы. Пандемия «КОВИД-19», наряду с другими неблагоприятными факторами обнажила уязвимость именно тех государств, где эта проблема не решена, где население не получает полноценного питания.

Исходя из этого, Туркменистан предлагает созвать под эгидой ООН, в сотрудничестве со Всемирной Продовольственной Программой, Всемирной Организацией Здравоохранения, Детским Фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности.

Туркменистан намерен наладить более тесное сотрудничество с Программными офисами Контртеррористического управления ООН в Малаге и Дохе, специализирующиеся соответственно на защите критической инфраструктуры и поведенческих аспектах борьбы с терроризмом. В этом контексте отмечаем необходимость развития образовательной деятельности в этой сфере, включая внедрение программ, направленных на борьбу с терроризмом, разработку учебных планов и материалов, которые охватывают аспекты терроризма, его истоки, мотивации и методы пропаганды, просветительскую работу в отношении террористических идеологий, необходимости межкультурного диалога и толерантности.

Туркменистан продолжит рассмотрение с Контртеррористическим управлением ООН (КТУ) условий для создания Программного офиса КТУ для Центральной Азии на базе Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Наша страна предпримет усилия по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в рамках Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. В этой связи будет предложено проведение в Ашхабаде очередной встречи высокого уровня Группы друзей в декабре 2023 года в целях последующего проведения Международной конференции по созданной Группе друзей Нейтралитета в интересах мира и безопасности в декабре 2024 года в Ашхабаде. В этом контексте намерены предложить на рассмотрение возможность учреждения в Ашхабаде Института нейтралитета и безопасности, который мог бы послужить площадкой для проведения научных работ и исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам.

Устойчивое развитие

В июле 2023 года в ходе Политического форума высокого уровня Туркменистаном был представлен Второй Добровольный Национальный Обзор по реализации ЦУР.

В продолжение этого, Туркменистан намерен предпринять усилия по организации совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам отдельного Министерского диалога, посвященного вопросам финансирования ЦУР.

Ввиду возрастающих кризисных явлений в поставках энергетических ресурсов на мировые рынки, нестабильности в отношениях поставщиков, транзитеров и потребителей, Туркменистан предложит рассмотреть возможность принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Стабильная, устойчивая и надежная энергетическая мобильность, и ее ключевая роль в обеспечении устойчивого развития». Проект резолюции предусматривает возможность проведения в Туркменистане в 2025 году Международного форума «Устойчивая энергетика для всех» в целях содействия глобальным усилиям по обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, а также для подведения итогов Десятилетия устойчивой энергетики Организации Объединенных Наций, 2014-2024 гг.

Туркменистан придает особое значение энергетической эффективности и использованию возобновляемых источников энергии. Готовы к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в контексте разработки и внедрения энергосберегающих технологий, а также развития возобновляемых источников энергии.

Приоритетным направлением своей деятельности в рамках 78-й сессии Туркменистан рассматривает активизацию международных связей в транспортной сфере. Продолжая практику периодического рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН инициируемых Туркменистаном резолюций по вопросам устойчивого транспорта, наша страна выступит с инициативой подготовки проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

В данном же ключе в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН 77/286 от 16 мая 2023 года, Туркменистан выступит с предложением проведения совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам Заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по развитию сотрудничества в области устойчивого транспорта в рамках Ашхабадского процесса, приуроченного к Всемирному дню устойчивого транспорта – 26 ноября.

Туркменистан предпримет усилия по дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках Группы друзей по устойчивому транспорту. В этой связи предлагается провести в декабре 2023 года первую встречу на высоком уровне Группы друзей по устойчивому транспорту.

В рамках подготовки к третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю в 2024 году в г. Кигали (Руанда), Туркменистан готов рассмотреть вопрос проведения подготовительного совещания в Ашхабаде в 2024 году.

При этом Туркменистан продолжит работу по разработке проекта резолюции Генеральной Ассамблеи «О повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении глобального транспортного сотрудничества» и создание Специальной рабочей группы в ООН по продвижению интересов стран, не имеющих выхода к морю, в транспортной сфере.

Экология и изменение климата

В процессе реализации Целей устойчивого развития Туркменистан обращает особое внимание на необходимость продолжения широкого диалога по проблемам изменения климата, охраны окружающей среды и использования водных ресурсов.

В своих принципиальных подходах к экологической повестке Туркменистан исходит из того, что на институциональном уровне сегодня главным приоритетом становится сочетание и взаимодополняемость глобальных, региональных и национальных инструментов реализации многосторонних документов ООН по природоохранной тематике.

Исходя из этого наша страна во исполнение резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 79/8 «Рассмотрение модальностей создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря» от 19 мая 2023 года, предлагает приступить к консультациям с соответствующими учреждениями ООН по определению оптимального формата и структуры Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

В качестве важного шага в принятии стратегического подхода к экологическим проблемам Центральной Азии Туркменистан выступает с предложением об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно работал бы над климатической тематикой.

Туркменистан намерен активизировать усилия по продвижению инициативы по «Глобальному метановому обязательству». Следуя по пути присоединения Туркменистана к данному документу и в целях усиления в рамках Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата контроля за эффективностью работ по систематическому сокращению объёмов парниковых газов и выбросов метана, возникающих в различных отраслях экономики, предлагаем приступить к разработке под эгидой Организации Объединённых Наций глобальной стратегии по нулевому росту выбросов парниковых газов к 2030 году.

В этих целях выражаем заинтересованность в принятии в Туркменистане Международного форума/региональной встречи по вопросам сокращения объёмов парниковых газов, и выбросов метана в атмосферу при участии Программы развития ООН (ПРООН), Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международной обсерватории по выбросам метана.

В результате многолетнего энергичного и уважительного сотрудничества прибрежными странами Каспийского моря, выработаны общие ключевые принципы политики на Каспии, в том числе, принят главный документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. В июне 2022 года на Шестом Каспийском саммите в Туркменистане всеми участниками была твердо подтверждена готовность к тесному сотрудничеству по экологической проблематике.

В этой связи, Туркменистан вносит предложение о создании «Каспийской экологической инициативы», которая будет призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

В целях сохранения мира, безопасности и добрососедства в Центральной Азии, а также налаживания механизма водопользования трансграничных рек региона, предлагаем рассмотреть инициативу о создании Регионального Совета ООН по вопросам водопользования в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в г. Ашхабад, а также ускорение процесса принятии конвенции ООН по рекам Амударьи и Сырдарьи.

Данный Совет при тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии будет заниматься координацией действий управления водным хозяйством и организацией взаимодействия ведомственных структур региона, а также разработкой правовой основы водопользования.

Здравоохранение

Туркменистан намерен продолжить деятельность по консолидации усилий международного сообщества в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, минимизации их социально-экономических последствий, налаживанию инструментов медицинской дипломатии. Подчёркиваем, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

В этой связи, Правительством Туркменистана был выдвинут ряд актуальных инициатив: проведение совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ Европейской министерской конференции по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) в апреле 2024 года, приуроченной к 10-летию «Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в контексте положений политики здоровье-2020», а также проведение международной научной конференции по инфекционным заболеваниям в рамках Движения Неприсоединения в декабре 2023 года.

Гуманитарная сфера

Подтверждая нашу приверженность неукоснительному соблюдению основополагающих Конвенций и других многосторонних международных актов ООН в области прав и свобод человека, подтверждаем готовность к активному участию в осуществлении практических действий в гуманитарной сфере.

В ходе нынешней сессии это приобретает особое значение, так в 2023 году исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации по правам человека и 30 лет Венской Декларации и программе действий.

В связи с этим Туркменистан намерен провести совместно с УВКПЧ ООН мероприятия в ознаменование этих дат.

Особое место в этой деятельности будет отведено защите наиболее уязвимых категорий людей: беженцев, мигрантов и лиц без гражданства.

В этом направлении Туркменистан сделал значительный прогресс по сокращению и предотвращению безгражданства. Принимая во внимание имеющуюся у страны положительную динамику в решении вопроса искоренения безгражданства, Туркменистан в 2024 году намерен провести Региональную конференцию по упомянутой выше тематике.

В целях расширения деятельности Диалога женщин Центральной Азии предлагается установить механизм регулярных консультаций Диалога по реализации глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» с учреждениями ООН, такими как Комиссия ООН по миростроительству, структура «ООН-Женщины» и другие. Кроме того, считаем целесообразным развитие межрегионального сотрудничества между Диалогом женщин Центральной Азии и аналогичными организациями, функционирующими в других регионах мира, посредством создания платформ для обмена информацией и лучшими практиками, организации совместных мероприятий, форумов и тренингов.

В целях содействия развитию многостороннего диалога между молодыми людьми стран Центральной Азии для укрепления и впредь мирных, дружеских и добрососедских отношений между странами региона предлагаем проведение в Туркменистане учредительной сессии Диалога молодёжи Центральной Азии в текущем году.

С целью продвижения межкультурного диалога и имплементации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке многоязычия в международных отношениях, предлагается проведение в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию со дня рождения Махтумкули, а также рассмотрение возможности принятия резолюции Генассамблеи ООН «Всемирный день тюркских языков», основываясь на установленной практике принятия аналогичных резолюций.

Предпринимая конструктивные и взвешенные шаги, Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, отменившим смертную казнь. В настоящее время страны Центральной Азии и Монголия имеют потенциал стать первым регионом, свободным от смертной казни. На основании изложенного Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос разработки и принятия международного правового документа для Центральноазиатского региона и Монголии «Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии». В дальнейшем такой документ может заложить основу для разработки и принятия Конвенции об отмене смертной казни, под инициативой данного региона в целях содействия отмене смертной казни во всем мире.

Развитие сотрудничества Туркменистана с ООН

В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан намерен расширить проектно-программную деятельность со специализированными структурами ООН, и в этом направлении предпримет шаги по открытию в Туркменистане представительств ФАО, ЮНЕСКО, МОТ, ООН-Хабитат, и UNOPS.

Заключительные положения

Настоящие приоритетные позиции определяют основные направления деятельности Туркменистана в Организации Объединённых Наций в период проведения 78-й сессии её Генеральной Ассамблеи. Они охватывают наиболее важные сферы международного партнёрского взаимодействия, по которым Туркменистан вместе с другими странами-членами Организации Объединённых Наций, органами, учреждениями, агентствами и институтами ООН готов развивать многостороннее сотрудничество. Реализация инициатив и предложений Туркменистана, изложенных в настоящих приоритетных позициях, могла бы стать действенным фактором в укреплении международного мира и безопасности, обеспечении устойчивого развития на планете.

Туркменистан выражает готовность к широкому многостороннему диалогу по актуальным проблемам глобальной повестки дня и при этом будет руководствоваться высокими идеалами мира и справедливости, составляющими основу деятельности Организации Объединённых Наций.

