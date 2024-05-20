News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Исламская организация по продовольственной безопасности представила приоритетные направления сотрудничества с Центральной Азией

Исламская организация по продовольственной безопасности представила приоритетные направления сотрудничества с Центральной Азией

By

Исламской организации по продовольственной безопасности предлагает центральноазиатским странам несколько приоритетных направлений сотрудничества, в числе которых привлечение инвестиций в сельское хозяйство и создание генетических банков. Об этом рассказал в своем выступлении на совещании секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии в Астане Посол Берик Арын, Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ).

В рамках приоритетных направлений сотрудничества между ИОПБ и странами Центральной Азии Генеральный директор высказал следующие предложения:

Во-первых, он предложил тем странам, которые еще не присоединились к Организации, сделать это в качестве полноправных государств-членов для обеспечения усиленной координации.

Во-вторых, высказана инициатива о создании генетических банков для сохранения региональных генетических ресурсов.

В-третьих, предлагается учредить Фонд ИОПБ для поддержки инвестиций в сельское хозяйство и стабильности рынка.

Кроме того, Арын предложил создать типовые центры поддержки для обмена передовым опытом в области сельского хозяйства и управления водными ресурсами.

В ходе презентации посол Арын объяснил, как ИОПБ работает над повышением продовольственной безопасности во всем регионе Организации исламского сотрудничества (ОИС). В частности, освещались такие ключевые инициативы, как развитие агропродовольственных систем, государственное управление продовольственной безопасностью и оказание гуманитарной помощи нуждающимся регионам.

ИОПБ была официально учреждена по инициативе Казахстана на 7-й сессии Министерской конференции ОИС по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в апреле 2016 года. Задачей межправительственной организации является обеспечение продовольственной безопасности в странах ОИС. Штаб-квартира организации расположена в Астане. ///nCa, 20 мая 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. АБР одобрил проект по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Центральной Азии
  2. Экология и охрана окружающей среды — приоритетные направления сотрудничества стран ШОС
  3. ЕБРР отметит 30-летие сотрудничества с Центральной Азией
  4. В Казахстане состоялась первая Встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии
  5. Акрамжон Неъматов: «Странам Центральной Азии необходимо выработать консолидированные подходы для обеспечения продовольственной безопасности»
  6. Активизация регионального сотрудничества в области изменения климата и безопасности в Центральной Азии – в центре внимания на семинара в Ташкенте
  7. В Ашхабаде проходит совместно с ФАО Международная конференция по продовольственной безопасности – Туркменистан и ФАО подписали ряд документов
  8. «Большая Семерка» привержена укреплению сотрудничества с Центральной Азией
  9. Коммюнике проведённой в Ашхабаде Международной конференции по продовольственной безопасности опубликовано в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН
  10. Эксперт ИПМИ об обеспечении продовольственной безопасности – ключевом приоритете предстоящего председательства Узбекистана в Организации тюркских государств
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan