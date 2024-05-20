Страны Центральной Азии подтверждают свою приверженность обеспечению регистрации всех детей при рождении

17 мая 2024 года представители правительств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан собрались в Ташкенте, чтобы подтвердить свою приверженность обеспечению регистрации каждого ребенка при рождении на их территории.

Центрально-Азиатская Конференция по вопросам обеспечения регистрации рождений для предотвращения безгражданства была организована УВКБ ООН, агентством ООН по делам беженцев, в сотрудничестве с Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека.

Безгражданство — это ситуация, когда ни одно государство не признает человека своим гражданином. Эта проблема затрагивает миллионы людей по всему миру, включая более 37 000 человек только в Центральной Азии. Люди без гражданства часто лишены доступа к основным правам, таким как образование, трудоустройство, медицинское обслуживание и свобода передвижения.

Регистрация рождения является первым и важнейшим шагом в обеспечении правового статуса и предоставлении людям возможности активно участвовать в развитии общества. Это позволяет им платить налоги, взносы в здравоохранение и социальные фонды, а также способствует устойчивому развитию их сообществ.

«Мы гордимся тем, что проводим сегодня эту конференцию и делимся с участниками успешными практиками Республики Узбекистан по искоренению безгражданства», — отметил Акмал Саидов, первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и директор Национального центра по правам человека. «В 2018 году Узбекистан внес поправки в законодательство, гарантирующие регистрацию при рождении всех детей, рожденных на нашей территории, и только за последние пять лет мы сократили количество лиц без гражданства более чем на 75 процентов».

Участники конференции представляли национальные администрации, ответственные за регистрацию рождений или участвующие в этом процессе, включая министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства юстиции и национальные правозащитные институты, а также международные организации.

В ходе дня обсуждались шесть ключевых тем, в том числе: создание систем для всеобщей регистрации рождений и их интеграция с образованием, здравоохранением и социальными услугами; использование технологий для эффективной регистрации рождений; передовой опыт всеобщей регистрации рождений в регионе; а также защиту прав детей без гражданства и детей, чьи родители неизвестны.

«Обеспечение законных удостоверений личности для всех, включая регистрацию рождений, закреплено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2023 года и соблюдается всеми странами Центральной Азии как государствами-членами ООН», — подчеркнула Ашита Миттал, исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Узбекистане. «Мы высоко оцениваем значительные достижения Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в усилиях по сокращению и искоренению безгражданства. ООН готова поддержать государства в обеспечении того, чтобы вынужденно перемещенные лица и лица без гражданства не остались в стороне и могли внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития».

В 2014 году УВКБ ООН запустило глобальную кампанию #IBelong по искоренению безгражданства. Поскольку в 2024 году завершается десятилетняя кампания, государства по всему миру активизируют свои усилия по сокращению и искоренению безгражданства.

Безгражданство в Центральной Азии в значительной степени является последствием распада Советского Союза. Хоть многие жители смогли подтвердить или приобрести гражданство независимых государств, некоторые из них все еще находятся в правовой неопределенности. По состоянию на январь 2024 года в Центральной Азии насчитывается 37 819 известных лиц без гражданства.

На сегодняшний день 98 государств присоединились к Конвенции 1954 года, а 80 государств, включая шесть стран СНГ, — к Конвенции 1961 года. Туркменистан единственная из стран Центральной Азии, присоединившаяся к двум Конвенциям ООН о безгражданстве. ///УВКБ ООН в Центральной Азии, 17 мая 2024 г.