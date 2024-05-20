Предположительно вертолет с президентом Ирана на борту разбился

[Срочные новости. О дальнейшем развитии событий будет сообщено на нашем веб-сайте]

Вертолет, на борту которого находились высшие должностные лица Ирана, включая президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана, исчез в воскресенье, 19 мая 2024 года.

Это была часть колонны из трех вертолетов, возвращавшихся после торжественного открытия плотины Гыз-Каласи на реке Арас, расположенной на границе с Азербайджаном, где президенты Ирана и Азербайджана совместно приняли участие в церемонии ввода плотины в эксплуатацию ранее в тот же день. Это третья плотина, построенная на реке Аракс совместно Ираном и Азербайджаном.

Два других вертолета из состава колонны благополучно вернулись к месту назначения.

Ведутся масштабные поиски президентского вертолета, который, по разным данным, пропал либо в районе города Джольфа, либо в населенном пункте Узи. Как сообщает IRNA со ссылкой на рассказы некоторых жителей, которые слышали звуки, авария произошла в лесном районе Дизмар, между Узи и Пир-Давудом, недалеко от северного района Варзакан провинции Восточный Азербайджан.

Иранские СМИ первоначально описали инцидент как жесткую посадку, но к вечеру воскресенья в заголовках инцидент был назван «крушением».

На борту вертолета Bell 212 находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и представитель Верховного лидера в Восточном Азербайджане Мохаммад Али Аль-Хашим.

Авария, вероятно, произошла в 13:30 по местному времени (UTC+03:30) в горной местности недалеко от Варзакана, по пути в Тебриз из Худафарина.

Вертолет Bell 212 рассчитан на одного пилота и до 14 пассажиров. Его крейсерская скорость составляет 190 км/ч, а дальность полета – 439 км. Этот вертолет сертифицирован для эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях. Двигатель 212 оснащен двухконтурной турбиной Pratt & Whitney Canada PT6T-3 Twin-Pac, состоящей из двух связанных силовых турбин PT6, приводимых в движение общей коробкой передач. Они способны развивать мощность до 1800 л.с. (1342 кВт). В случае выхода из строя одной силовой секции, оставшаяся секция может работать на мощности 900 л.с. (671 кВт) в течение 30 минут или 765 л.с. (571 кВт) непрерывно, что позволяет вертолету поддерживать крейсерские характеристики при максимальном весе.

Поисковая операция затруднена из-за плохой видимости, других погодных условий и рельефа местности. В регионе идет сильный дождь, туман и ветер.

В поисках участвуют беспилотные летательные аппараты, поисково-спасательные команды, специально обученные собаки и спутниковая система Copernicus.

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди заявил на государственном телевидении Ирана, что из-за сложных погодных условий поисково-спасательной команде может потребоваться время, чтобы добраться до места крушения.

Он выразил надежду на то, что команда вскоре прибудет на место и передаст больше информации.

Министр здравоохранения Бахрам Эйноллахи, который также находится в этом районе, заявил, что все медицинское оборудование, включая автобусы скорой помощи, врачей-специалистов и хирургов, было отправлено в район крушения, чтобы помочь возможным пострадавшим.

Президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Пир-Хоссейн Куливанд заявил, что число бригад по оказанию помощи в регионе удвоилось с 20 до 40.

Он отметил, что команды сталкиваются со сложными погодными условиями, а район труднодоступен, но поисковые работы продолжаются.

Куливанд добавил, что спасательные команды использовали беспилотники для поисковых операций, но погодные условия сделали невозможным проведение поисков с воздуха.

Он отметил, что команды полагаются на силы быстрого реагирования в регионе – это горная местность примерно в 2 часах езды от Тебриза.

Представитель экстренных служб Бабак Йектапараст сообщил, что страна направила восемь машин скорой помощи в район инцидента, где разбился вертолет президента.

Он отметил, что из-за сильного тумана оказание помощи по воздуху невозможно.

В интервью IRNA Йектапараст упомянул, что с момента получения сообщения о происшествии в регион были направлены бригады экстренной помощи, включая техников и врачей, которые активно ищут вертолет.

Медики скорой помощи также проводят наземные поиски на месте происшествия.

Сегодня около 5 утра агентство IRNA сообщило: Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) подтвердило, что спасательные и поисковые группы опознали разбившийся вертолет президента Эбрахима Раиси.

Как сообщает IRNA, Пир-Хоссейн Коливанд заявил в понедельник утром, что команды прибыли к обломкам разбившегося вертолета.

Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что “состояние не очень хорошее”.

“В районе поисков вертолета в деревне Таваль находятся 73 спасательные команды, оснащенные современным специализированным оборудованием”, – добавил он.

Ранее Национальный штаб Красного Полумесяца по управлению чрезвычайными ситуациями объявил, что его спасательные команды переместились в две идентифицированные тепловые точки, обнаруженные турецким беспилотником.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин пригласил посла Казема Джалали в свой офис, чтобы выразить обеспокоенность и заверить, что Россия окажет всю возможную поддержку в поисково-спасательной операции.

На встрече присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов; секретарь Совета национальной безопасности Сергей Шойгу; начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов; министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Кореньков; Специальный помощник Президента Игорь Левитин и один из высокопоставленных чиновников Федеральной Службы Безопасности.

Сегодня Россия направит в район крушения два самолета с 50 лучшими военными страны, полностью экипированными и подготовленными альпинистами. Кроме того, к операции присоединятся два российских вертолета.

Иран запросил у Турции поисково-спасательный вертолет с приборами ночного видения, сообщает турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. Турция также предоставила тридцать два спасательных персонала и шесть транспортных средств.

Янез Ленарчич, Европейский комиссар по кризисному управлению, объявил, что Европейский союз задействует Службу управления чрезвычайными ситуациями Copernicus (спутниковое картографирование быстрого реагирования) по просьбе Ирана.

Министерство иностранных дел Туркменистана выразило готовность оказать Ирану необходимую помощь. Другие страны региона и соседства также приняли оперативные меры для оказания всей возможной поддержки и содействия в поисково-спасательной операции./// nCa, 20 мая 2024 года, 8:30 по ашхабадскому времени