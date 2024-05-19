Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

В субботу, 18 мая, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шэнь Юэюэ, передает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил налаженные между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой отношения, отметив их стратегический характер.

Глава государства, говоря о приятных воспоминаниях от встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай в прошлом году, отметил, что достигнутые в его рамках соглашения придали импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Акцентируя внимание на форуме «Türkmen-Hytaý zenanlarynyň dünýäsi» (Мир туркменских и китайских женщин), который создал возможность для обсуждения роли женщин в политическом и социальном развитии двух стран, Президент Туркменистана отметил, что проведение подобных встреч является ярким примером обогащения новым содержанием партнёрства между Туркменистаном и Китаем.

Шэнь Юэюэ подчеркнула значимость данного мероприятия в укреплении сотрудничества между туркменскими и китайскими женщинами, ознакомлении духовными ценностями двух дружественных народов, приближении народов во благо мира и дружбы, взаимном обогащении культур и расширении гуманитарных отношений.

Она также отметила, что в ходе беседы, состоявшейся с супругой Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой были обсуждены вопросы развития туркмено-китайских культурно-гуманитарных связей.

Стороны отметили, что Туркменистан и Китай успешно сотрудничают в рамках международных организаций, в первую очередь, Организации Объединённых Наций.

Туркменистан придаёт большое значение развитию торгово-экономических отношений с Китаем. При этом важное место отводится сотрудничеству в энергетической отрасли.

Культурно-гуманитарное партнёрство также является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений. В данной связи с отмечалось, что туркменская молодёжь обучается в высших учебных заведениях Китая и во многих высших и средних школах Туркменистана изучают китайский язык.

Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шэнь Юэюэ посетила Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных 300-летию Махтумкули Фраги. ///nCa, 19 мая 2024 г.