Азербайджан и Туркменистан присоединяются к протоколу e-CMR Организации Объединенных Наций

Азербайджан и Туркменистан присоединились к e-CMR, взяв на себя обязательства по полностью безбумажной перевозке грузов и укрепив свой переход от стран, не имеющих выхода к морю, к странам с наземным сообщением, сообщает Международный Союз Автомобильного Транспорта (IRU)

Азербайджан и Туркменистан, две страны, находящиеся в центре торговых маршрутов восток-запад и север-юг, присоединились к протоколу e-CMR, который будет способствовать дальнейшей цифровизации грузовых перевозок, стимулируя торговлю и связь.

Устраняя бумажную волокиту, e-CMR снижает затраты на обработку, устраняет административные задержки и задержки с выставлением счетов, а также уменьшает расхождения в местах доставки. Протокол также повышает прозрачность и безопасность по всей логистической цепочке, предоставляя более точные данные для отслеживания отправлений с доступом в режиме реального времени к информации о получении и доставке. Учитывая, что e-CMR является цифровым механизмом, транспортные компании могут легко интегрировать эту систему с другими сервисами.

Действующий с 2008 года протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций о перевозке грузов (Конвенция КДПГ) об электронном управлении CMR на сегодняшний день ратифицирован 34 странами.

Благодаря этому знаменательному событию четыре из пяти прикаспийских стран теперь являются договаривающимися сторонами e-CMR, демонстрируя свое твердое намерение извлечь выгоду из гармонизированных стандартов и цифровизации, сохраняя при этом безопасность и прозрачность транспортных операций. Присоединение к e-CMR поможет Азербайджану и Туркменистану, двум региональным транзитным узлам, эффективно управлять растущим товарно-транзитным потоком по развивающимся маршрутам.

Присоединение Туркменистана к протоколу e-CMR последовало за открытием границ для транзита и двусторонних перевозок в ноябре 2022 года, что еще больше повысило значение страны как ключевой транзитной артерии, соединяющей восток и запад, север и юг.

Присоединение Азербайджана – жизненно важной части Международного транспортного коридора Север-Юг и Среднего коридора Азия-Европа – к e-CMR имеет не меньшее значение. Постоянно растущая транзитная роль страны сопровождалась согласованными усилиями по цифровизации.

Внедрение e-CMR – путь вперед

2 февраля 2023 года Организация тюркских государств, IRU и Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций проведут виртуальный семинар по конвенции CMR и e-CMR в регионе.

IRU также провел семинар по внедрению e-CMR с регулирующими органами и представителями отрасли в октябре 2022 года.

Что такое e-CMR?

Правила международных грузоперевозок подпадают под действие Конвенции ООН КДПГ (Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом), известной также как CMR (аббревиатура конвенции на французском языке – Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route).

Эта Конвенция ратифицирована большинством государств Европы, а также рядом других стран. Компании-отправители, водители и получатели грузов пользуются накладной CMR, которая содержит информацию о перевозимых товарах, транспортных компаниях и сторонах-получателях. До недавнего времени накладные CMR существовали исключительно в бумажном виде, но в настоящий момент IRU выступает за перевод накладных в электронный вид.

В феврале 2008 года Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов была дополнена протоколом, который предлагал электронное управление CMR посредством e-CMR. Данный протокол вступил в силу 5 июня 2011 года; и на сегодняшний день к нему присоединились 30 стран, включая: Болгарию, Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Иран, Латвию, Литву, Люксембург, Голландию, Россию, Словакию, Словению, Испанию, Швейцарию и Турцию, Молдова

Официальный старт eCMR был дан в январе 2017 года, когда состоялась первая международная перевозка между Испанией и Францией с использованием электронной накладной. Подтверждена работоспособность системы, простота ее внедрения и эксплуатации. Вполне вероятно, что это ускорит присоединение к eCMR и других стран, – повышая потенциал на благо всех заинтересованных сторон.

CMR имеет множество преимуществ; e-CMR – еще больше

Бумажные накладные CMR обладают рядом преимуществ: они унифицируют договорные условия автомобильных грузоперевозок и способствуют процессу транспортировки грузов в целом. Глобальное решение e-CMR обладает всеми этими преимуществами, при этом ликвидирует бумажную работу и расходы на обработку, выводя систему на современный уровень. Поэтому IRU помогает национальным ассоциациям, входящим в ее состав, а также отрасли в целом внедрять электронные накладные (e-CMR).

Основные преимущества e-CMR:

Снижение затрат

3-4-х кратное уменьшение расходов на обработку

Ускорение административной работы (меньший объем вводимой информации, отсутствие бумажной и архивной работы, устранение необходимости в факсах/копиях/письмах и т.д.)

Ускоренное выставление счетов

Снижение числа случаев несоответствий при отгрузке и получении

Повышение прозрачности

Точность данных

Контроль и отслеживание отправлений

Доступ к информации и подтверждение получения и доставки в режиме реального времени

Благодаря цифровому формату накладные e-CMR также легко объединяются с другими услугами, к которым прибегают транспортные компании, например, с таможенным декларированием или услугами управления транспортом и автопарками. С переходом на электронные накладные все три стороны, вовлеченные в процесс грузоперевозок, выгадывают от повышения эффективности логистических процессов в целом, что приведет к повышению конкурентоспособности. И еще одна выгода − повышение дорожной безопасности, поскольку накладная e-CMR может быть привязана к применяемой на грузовом автотранспорте системе eCall, которая осуществляет автоматический дозвон до служб экстренного реагирования в случае дорожно-транспортного происшествия.///nCa, 16 января 2023 г (в сотрудничестве с IRU)