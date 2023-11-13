В Центральной Азии запущена Региональная платформа для реализации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

2 ноября 2023 года, во время празднования 20-й годовщины Конвенции ООН против коррупции, руководители и эксперты антикоррупционных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в Ташкенте на конференцию по ускоренному отслеживанию выполнения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, организованную региональным представительством Управления ООН по наркотикам и преступности. Встреча привела к запуску Региональной платформы для ускоренного отслеживания реализации КПК ООН в Центральной Азии, сообщает региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии.

Конференция началась со вступительного слова Ашиты Миттал, регионального представителя УНП ООН, и проходила при содействии Владимира Козина, регионального советника УНП ООН по борьбе с коррупцией. Тим Стил, начальник секции полевой поддержки УНП ООН, подчеркнул преимущества регионального подхода для содействия внедрению КПК ООН.

Также были представлены истории успеха из других регионов. Аналогичные платформы созданы для Южной Америки и Мексики, для Западных Балкан.

На вступительном заседании Владимир Козин представил Платформу, ее тематические области, цели, задачи, функции и ожидаемые результаты. В последовавшем обсуждении приняли участие высокопоставленные представители антикоррупционных ведомств региона: Асхат Жумагалиулы, председатель Агентства Казахстана по борьбе с коррупцией, Умуткан Конкубаева, заместитель Генерального прокурора Кыргызстана, Сулаймон Султонзода, директор Агентства по государственному финансовому контролю и противодействию коррупции Таджикистана, Бегенч Гурбангулыев, заместитель Генерального прокурора Туркменистана, Акмаль Бурханов, директор Агентства Узбекистана по борьбе с коррупцией, Светлана Ортикова, заместитель Генерального прокурора Узбекистана. Все выступавшие высоко оценили идею создания Платформы, выразили готовность активно участвовать в ее работе и поделились своими мнениями о том, чему должна быть посвящена Платформа и как должна быть организована ее деятельность.

Во время второй закрытой сессии представители региональных антикоррупционных агентств и эксперты УНП ООН Алексей Конов и Павел Сащеко провели обсуждение и составление основополагающих документов Платформы: Основных принципов организации и функционирования Региональной платформы, Дорожной карты на 2024-2026 годы и Плана действий на 2024-2025 годы.

Было решено, что деятельность Платформы будет сосредоточена на нескольких тематических областях:

Превентивные меры против коррупции;

Предупреждение коррупции в корпоративном и частном секторах и борьба с ней;

Возвращение активов и международное сотрудничество;

Криминализация коррупции и расследование коррупционных правонарушений.

Кроме того, значительное внимание будет уделяться обмену передовым опытом в конкретных областях, предлагаемых государствами-членами, таких как проверка добросовестности или противодействие коррупционному злоупотреблению криптовалютой и другими виртуальными активами.

В рамках каждой тематической области запланирован ряд мероприятий, посвященных управлению конфликтами интересов, продвижению стандартов поведения, раскрытию информации об активах, противодействию незаконному обогащению и бенефициарному владению, корпоративной ответственности за коррупцию, расширению прав и возможностей жертв коррупции, возвращению активов и др.

Платформа будет предоставлять различные инструменты, такие как аналитические материалы и типовые законы, онлайн-курсы и образовательные программы, вспомогательный веб-сайт и конкретные ИТ-решения. Сильный акцент будет сделан на практической значимости для стран-участниц и учете регионального контекста.

Платформа также направлена на укрепление взаимодействия и координации как между странами-участницами, так и между международными донорами, работающими в регионе.

Стратегическое управление платформой будет осуществляться странами-участницами, а ключевые решения будут приниматься в ходе Ежегодной конференции. Роль секретариата Платформы будет выполнять УНП ООН.

Подготовленные документы были единогласно приняты представителями государств-членов. Платформа была официально запущена на следующий день в начале Ташкентского антикоррупционного форума, организованного УНП ООН совместно с Агентством Узбекистана по борьбе с коррупцией, НПО “Региональный диалог” и GIZ.

В ходе Антикоррупционного форума УНП ООН также организовало семинар экспертов по доказательству коррупции в законодательстве и дискуссионную группу по технической помощи в области борьбы с коррупцией в регионе, в которой приняли участие представители Швейцарии, Соединенных Штатов, Антикоррупционной сети ОЭСР, Совета Европы, ПРООН, МВФ, Всемирного банка и GIZ. ///nCa, 13 ноября 2023 г.