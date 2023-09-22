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Природные зоны Всемирного наследия выросли в размерах на 100 миллионов гектаров или на 26 Швейцарий

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Основные природные территории попали под охрану Всемирного наследия на основании рекомендаций МСОП. Комитет Всемирного наследия расширил природные зоны Всемирного наследия более чем на 100 миллионов гектаров, что примерно в 26 раз превышает площадь Швейцарии.

Увеличение на 29% площадей Всемирного наследия во всем мире произошло благодаря рекомендациям МСОП, Международного союза охраны природы, в рамках основного набора новых обязательств по сохранению геологического наследия и биоразнообразия в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии, принятых на совещании в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В настоящее время список Всемирного наследия включает 250 объектов площадью 476,8 миллиона гектаров, строго охраняемых ввиду их природной ценности, отмечают в МСОП.

Комитет внес в список двенадцать новых объектов Всемирного наследия по их природной ценности, которые были оценены МСОП – официальным консультантом по всемирному природному наследию.

Комитет последовал совету МСОП, чтобы внести в список следующие природные объекты:

  • Сухие леса Андрафана на Мадагаскаре как продолжение строгого природного заповедника Цинги-де-Бемараха, включающего почти все западные центры эндемизма сухих лесов Мадагаскара.
  • Национальный парк Бейл-Маунтинс в Эфиопии, который является местом обитания для важных эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов в нетронутой экосистеме разнообразной ландшафтной мозаики
  • Гирканские леса в Иране были распространены и на Азербайджан, и теперь добавлены особо ценные древние леса, расположенные вдоль Каспийского моря
  • Урук Бани Маарид в Саудовской Аравии, впечатляющий ландшафт экстра-засушливой пустыни
  • Туранские пустыни умеренного пояса в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, которые являются примером эволюции и адаптации экосистем к экстремальным климатическим условиям
  • Тугайные леса природного заповедника Тигровая балка в Таджикистане содержат крупнейший тугайный лесной массив в Центральной Азии со многими видами, находящимися под угрозой исчезновения
  • Канадский Антикост с удивительно полными и неповрежденными ископаемыми останками, демонстрирующими первое зарегистрированное массовое вымирание в истории Земли

Кроме того, Комитет Всемирного наследия последовал совету МСОП, согласившись на расширение границ существующих объектов Всемирного наследия, включая французские Австралийские земли и моря, морские площади которых увеличились более чем вдвое и теперь охватывают значительную часть Индийского океана.

МСОП является консультативным органом по всемирному природному наследию, предоставляющим технические независимые консультации по номинациям, представляемым Комитету Всемирного наследия, а также по необходимым действиям для поддержки занесенных в список природных объектов, сталкивающихся с угрозами.

Страны Центральной Азии заполнили основные пробелы в списке Всемирного наследия

Холодные зимние пустыни Турана и Тугайные леса природного заповедника “Тигровая балка” недавно добавлены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по рекомендации МСОП и благодаря самоотверженной работе национальных властей и международных экспертов, поддержавших номинации.

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 Southern Ustyrt Kaplankyr, Kazakhstan. Photo: Mark Pestov

«Благодаря двум новым природным объектам, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, регион продемонстрировал возросший потенциал по охране своих наиболее выдающихся природных объектов и подтвердил твердую приверженность трансграничному и региональному сотрудничеству», – отметил Борис Эрг, директор Европейского регионального бюро МСОП.

«МСОП поздравляет Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и подтверждает свою непоколебимую приверженность поддержке правительств, гражданского общества и экспертов в защите некоторых из наиболее важных и захватывающих видов биоразнообразия в мире», – добавил он.

В отчете МСОП “Тематическое исследование Всемирного наследия для Центральной Азии” оба объекта определены в 2020 году в качестве приоритетных областей для будущих номинаций на включение в список Всемирного наследия. В докладе также содержится набор рекомендаций для национальных органов власти о том, как улучшить процесс охраны Всемирного наследия, начиная от пересмотра национальных списков потенциальных объектов и заканчивая улучшением регионального сотрудничества и обеспечением подготовки кадров для эффективного управления охраняемыми территориями, которые по-прежнему очень актуальны.

Saxaul (desert) forests adapted to drought, Turkmenistan
Saxaul (desert) forests adapted to drought, Turkmenistan. Photo: Jens Wunderlich, Michael Succow Foundation

Холодные зимние пустыни Турана – первые холодные зимние пустыни, включенные в список Всемирного наследия. Этот уникальный ландшафт является транснациональным, его разделяют Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Климат здесь экстремальный, с очень холодной зимой и жарким и очень сухим летом. Тем не менее, здесь обитают знаковые для этого региона виды, в том числе дикие стада уязвимой зобастой газели, кулана и уриала. Пустыни также служат важным районом размножения и миграции таких видов птиц, как восточный императорский орел, дрофа-губара или балобан. Статус Всемирного наследия теперь поможет укрепить охрану этих видов, которым в настоящее время угрожает чрезмерная эксплуатация и крупномасштабное развитие инфраструктуры.

Tajikistan’s Tugay forests of the Tigrovaya Balka Nature Reserve contain the largest Tugay forest massif in Central Asia with many threatened species Tajikistan’s Tugay forests of the Tigrovaya Balka Nature Reserve contain the largest Tugay forest massif in Central Asia with many threatened speciesPhoto: IUCN Chimed-Ochir Bazarsad

Строго охраняемый заповедник “Тигровая балка” расположен в долине реки Вахш, в Таджикистане. Состоящий из ряда пойменных террас, покрытых аллювиальными почвами, и содержащий некоторые из последних сохранившихся тугайных лесов в Центральной Азии, заповедник долгое время считался одной из наиболее важных охраняемых территорий в регионе с точки зрения ценности разнообразия видов и экосистем.

Другие обновления, связанные с Восточной Европой и Центральной Азией

Комитет Всемирного наследия расширил территорию Гирканских лесов в Иране на территорию Азербайджана, добавив особо ценные древние леса в список Всемирного наследия. Этот уникальный лесной массив имеет историю, насчитывающую от 25 до 50 миллионов лет, и является местом обитания для таких крупных хищников, как леопард, волк и бурый медведь.

///МСОП, 21 сентября 2023 г.

 

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