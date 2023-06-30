Аркадаг Бердымухамедов и Валентина Матвиенко провели телефонные переговоры

В четверг, 29 июня, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Матвиенко поздравила Бердымухамедова с днем рождения и вводом в строй первой очереди города Аркадаг.

Туркменистан придаёт особое значение развитию отношений с Россией, за годы многолетнего сотрудничества с которым практически по всем направлениям накоплен позитивный опыт взаимодействия и достигнуты хорошие результаты, подчеркнул Национальный лидер туркменского народа.

В числе важнейших векторов межгосударственного взаимодействия – гуманитарная сфера, в том числе сотрудничество в области образования, здравоохранения, науки и культуры. В этой связи стороны подтвердили готовность поддерживать двусторонние контакты в данных направлениях.

Аркадаг также отметил, что в Туркменистане высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в развитие туркмено-российских отношений.

В завершение телефонного разговора стороны выразили твёрдую уверенность в том, что высокий уровень взаимопонимания, присущий межгосударственному сотрудничеству, будет и далее служить прочной основой для развития конструктивного партнёрства по всему его спектру. ///nCa, 30 июня 2023 г.