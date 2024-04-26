Румыния предлагает провести встречу по транспортному проекту Черное море – Каспийское море с участием Грузии, Азербайджана и Туркменистана

26 апреля 2024 года в МИД Румынии состоялась встреча Посла Аннамаммеда Аннаева с недавно назначенным Государственным секретарем МИД Румынии г-жой Ана Тинка, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

В начале встречи стороны отметили наличие позитивного опыта взаимодействия между двумя странами. В этом контексте, в качестве приоритетных направлений были обозначены: политико-дипломатическая, топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, а также культурно-гуманитарная области сотрудничества. Касаясь темы сотрудничества в рамках международных организаций, Посол с удовлетворением отметил, что Туркменистан и Румыния наладили хорошее сотрудничество.

В контексте торгово-экономического сотрудничества сторонами были затронуты вопросы касательно совместных межправительственных комиссий и групп. Была отмечена необходимость активизации их деятельности, также необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота и взаимных инвестиций, развития сотрудничества в области инновационных технологий двух стран.

Акцентировав внимание на значении проекта создания международного транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море, стороны сошлись во мнении, что этот проект станет одним из наиболее востребованных маршрутов в ближайшее время.

В этой связи, румынская сторона сообщила, что со стороны правительства Румынии принято решение в сильном продвижении данного проекта.

В частности, Румыния намерена организовать совместную встречу Министров иностранных дел и Министров транспорта Румынии, Грузии, Азербайджанской Республики и Туркменистана в сентябре 2024 года в Бухаресте.

Напомним также, что 22 апреля 2024 года в Министерстве транспорта и инфраструктуры Румынии состоялось 3-е заседание Совместной туркмено-румынской комиссии по автомобильному транспорту, также 4-ое заседание туркмено-румынской рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта.

В ходе встречи было отмечено, что стороны уделяют особое внимание созданию международного транспортного коридора «Каспийское море -Черное море». В настоящее время ведется работа над проектом Четырёхстороннего Соглашения между Правительством Туркменистана, Правительством Румынии, Правительством Грузии и Правительством Азербайджанской Республики, который внесёт большой вклад в развитие международных грузовых перевозок и логистики между Центральной Азией и Европой. ///nCa, 26 апреля 2024 г.