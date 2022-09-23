АСМАП обнародовала ставки платежей с транзитного иностранного автотранспорта в Туркменистане

14 сентября 2022 года Президент Туркменистана подписал постановлением, устанавливающее единые размеры сборов и платежей, взимаемых с владельцев автотранспортных средств иностранных государств при въезде в Туркменистан и следовании транзитом по его территории.

Размеры новых тарифов представлены на официальном сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Так, разовые платежи за въезд в Туркменистан и следование транзитом через его территорию могут варьироваться в зависимости от типа транспорта от 30 долл.США в отношении владельцев мотоциклов до 250 долл.США для грузовых авто грузоподъемностью свыше 20 тонн.

Также предусмотрены дополнительные сборы за страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств перед третьими лицами сроком до 3-х месяцев, сбор за разницу в стоимости моторного топлива, сборы за услуги Карантинной службы растениеводства Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, платеж за проезд по автомобильным мосты через реку Амударья (по маршруту Туркменабад-Фарап, Керки-Керкичи).

Изменения по тарифам вступят в силу с 1 октября 2022 года. ///nCa, 23 сентября 2022 г.