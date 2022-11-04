Туркменистан открывает погранпереходы для движения иностранного автотранспорта

Как сообщает Агентство “Туркменавтотранспорт”, с 7 ноября 2022 года водителям иностранных и туркменских автотранспортных средств разрешен въезд, выезд, и транзит через следующие погранпереходы Туркменистана при соблюдении необходимых требований:
- Туркменбашинский международный морской порта
- «Артык» (граница с Ираном)
- «Сарахс» (граница с Ираном),
- «Гарабогаз» (граница с Казахстаном)
- «Алтын асыр» (граница с Ираном)
- «Дашогуз» (граница с Узбекистаном)
- «Конеургенч» (граница с Узбекистаном)
- «Фарап» (граница с Узбекистаном)
- «Имамназар» (граница с Афганистаном)
- «Серхетабад» (граница с Афганистаном)
Ранее сообщалось, что транспортные средства при пересечении границы Туркменистана должны проходить санитарную обработку.
Водители грузовиков обязаны предоставить результаты ПЦР-теста COVID-19 на границе, сделанного не менее чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или справку о прививке от коронавируса (не позднее 42 дней с даты последней вакцинации).
Также они должны пройти экспресс-тест на COVID-19 в пункте пропуска.
Водители, выполняющие международные автомобильные перевозки грузов, должны соответствовать квалификационным и профессиональным требованиям.///nCa, 4 ноября 2022 г.