News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменистан открывает погранпереходы для движения иностранного автотранспорта

Туркменистан открывает погранпереходы для движения иностранного автотранспорта

By

Как сообщает Агентство “Туркменавтотранспорт”, с 7 ноября 2022 года водителям иностранных и туркменских автотранспортных средств разрешен въезд, выезд, и транзит через следующие погранпереходы Туркменистана при соблюдении необходимых требований:

  • Туркменбашинский международный морской порта
  • «Артык» (граница с Ираном)
  • «Сарахс» (граница с Ираном),
  • «Гарабогаз» (граница с Казахстаном)
  • «Алтын асыр» (граница с Ираном)
  • «Дашогуз» (граница с Узбекистаном)
  • «Конеургенч» (граница с Узбекистаном)
  • «Фарап» (граница с Узбекистаном)
  • «Имамназар» (граница с Афганистаном)
  • «Серхетабад» (граница с Афганистаном)

Ранее сообщалось, что транспортные средства при пересечении границы Туркменистана должны проходить санитарную обработку.

Водители грузовиков обязаны предоставить результаты ПЦР-теста COVID-19 на границе, сделанного не менее чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или справку о прививке от коронавируса (не позднее 42 дней с даты последней вакцинации).

Также они должны пройти экспресс-тест на COVID-19 в пункте пропуска.

Водители, выполняющие международные автомобильные перевозки грузов, должны соответствовать квалификационным и профессиональным требованиям.///nCa, 4 ноября 2022 г.

 

Related Posts

Sovrn
Post Views: 0
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan