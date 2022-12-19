В Туркменистане зафиксирован рост контейнерных перевозок

За период с января по ноябрь 2022 года объем контейнерных перевозок через Туркменистан вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная Таможенная Служба страны.

Согласно данным таможенной статистики, в 2021 году контейнерные перевозки выросли на 157 %.

Обеспечение благоприятных условий для перевозки грузов в контейнерах является одной из важнейших задач в деятельности Государственной таможенной службы.

В 2020 году в соответствии с Законом Туркменистана о внесении изменений в Таможенный кодекс Туркменистана в определение «транспортное средство» включено понятие «контейнер». Ранее этот термин употреблялся в значении «многооборотная тара».

В 2021 году Национальный парламент Туркменистана рассмотрел и принял Законы «О присоединении к таможенной Конвенции, касающейся контейнеров» и «О присоединении к Конвенции о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и используемым для международных перевозок».

Таким образом, были предприняты конкретные шаги для создания благоприятных условий для обеспечения эффективного перемещения товаров через национальные границы.

В Таможенной службе также отмечают мощную пропускную способность Туркменбашинского Международного морского порта, расположенного вдоль международных транзитных коридоров «Ляпис лазули» и Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).

На территории порта имеется контейнерный терминал, который занимается транзитной отправкой грузов, прибывших на железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. Здесь созданы все условия для отправки 400 тысяч контейнеров в год. ///nCa, 18 декабря 2022 г.