Туркменистан придает большое значение проекту ТАПИ

Туркменистан стремится ускорить работу над проектом газопровода ТАПИ, заявил посол Туркменистана Атаджан Мовламов в Пакистане в понедельник (22 августа) во время своего визита в Торгово-промышленную палату Лахора.

Согласно сообщениям пакистанских СМИ, Мовламов констатировал, что его страна придает большое значение улучшению отношений с Пакистаном.

«Для транзитной торговли в Туркменистане создан логистический центр, но один маршрут не может удовлетворить требованиям, поэтому доступ к портам Карачи и Гвадар очень важен», – подчеркнул он.

В свою очередь, президент Лахорской Торгово-промышленной палаты Миан Науман Кабир отметил значительный нереализованный торговый потенциал между Пакистаном и Туркменистаном.

По его словам, несмотря на дружеские отношения между странами, двусторонние «деловые и экономические контакты не получили должного развития».

В 2020 году взаимный товарооборот составил 7 млн. долл.США, а в 2021 году удвоился и достиг 14 млн.долл.США. Кабир назвал недостаток знаний о рынках двух стран основной причиной низкого товарооборота. ///nCa, 23 августа 2022 г.