В ТПП Исламабада призывают к улучшению транспортной связуемости с Туркменистаном

Президент Исламабадской Торгово-промышленной палаты (ICCI) Ахсан Зафар Бахтавари выступил с предложением о создании туркмено-пакистанской совместной транспортной компании. Идея была озвучена в среду, 9 ноября, в ходе встречи с Послом Туркменистана в Пакистане Атаджаном Мовламовым.

Как сообщают пакистанские газеты, Бахтавари высказался за развитие прочных деловых связей между их частными секторами двух стран с целью реализации потенциала всех незадействованных областей сотрудничества.

В связи с этим, он предложил организацию визитов торговых делегаций и выставок на взаимной основе.

Говоря о сложностях в области взаимосвязанности, глава Исламабадской ТПП предложил создать совместную транспортно-грузовую компанию для решения логистических проблем между двумя странами. Он также предложил ввести режим долгосрочных виз для бизнесменов с тем, чтобы облегчить обмен торговыми делегациями с обеих сторон.

Бахтавари назвал установление воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения между Пакистаном и странами Центральной Азии важным условием для улучшения торговых отношений.

По его словам, автомобильные сообщения через Стамбул, Туркменистан и Карачи могут стать кратчайшим маршрутом для транспортировки товаров, по которому даже при скорости в 50 км/ч грузы можно перевозить за 6 дней, в то время как морская перевозка занимает около 35 дней и к тому же сопряжена с огромными затратами.

Выступая на встрече, Посол Мовламов заявил, что Туркменистан стремится расширить доступ к открытым морям, будучи страной, не имеющей выхода к морю. Транзитная торговля важна для страны, поскольку кратчайший торговый маршрут проходит через порты Карачи и Гвадар, добавил он, обращаясь к представителям деловых кругов.

Туркменистан и Пакистан обладают огромным потенциалом двусторонней торговли, который может быть расширен за счет контактов между народами, подчеркнул Посол.

Говоря об энергетическом сотрудничестве двух государств, полпред подробно рассказал о проекте газопровода ТАПИ, который поможет Пакистану удовлетворить энергетические потребности его растущего населения.

Как сообщил на встрече вице-президент ICCI Фаад Вахид, ТПП Исламабада планирует организовать бизнес-форум ОЭС, на который будут приглашены дипломаты и соответствующие правительственные чиновники для обсуждения важных вопросов, включая проект ТАПИ и развитие прямых связей между Пакистаном и Туркменистаном. ///nCa, 10 ноября 2022 г.