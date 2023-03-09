Афганистан готов к старту работ по проекту газопровода ТАПИ

Министерство шахт и нефти Афганистана заявило, что Исламский эмират полностью готов начать практическую работу по проекту трубопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), передает пакистанское агентство BaaghiTV.

По словам представителя ведомства Хомаюн Афгана, юридические и технические препятствия, предшествующие реализации проекта, были устранены.

Кроме того, заместитель Министра экономики Афганистана Абдул Латиф Назари призвал соответствующие страны и Всемирный банк «сосредоточиться на проекте ТАПИ с финансовой стороны, чтобы все страны достигли региональных целей».

Представитель Исламского эмирата Забиулла Муджахид сообщил о проведении нескольких встреч со странами, участвующими в проекте трубопровода ТАПИ.

Между тем по мнению афганских экономистов, проект ТАПИ важен для экономического развития страны.

«Реализация этого проекта укрепит позиции Афганистана с геополитической стороны и с экономической стороны, он удовлетворяет потребности Афганистана в электроэнергии и газе», – говорит аналитик Дарья Хан Бахир.

О желании российских компаний принять участие в строительства газопровода ТАПИ на территории Афганистана недавно заявил Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Тема реализации проекта затрагивалась и на недавнем туркмено-пакистанском семинаре в Исламабаде, где Посол Туркменистана Атаджан Мовламов отметил, что вопросы о финансирование проекта ТАПИ не проблематичны. «Афганистан готов сотрудничать по ТАПИ. Мы гибко подходим к обсуждению дальнейших путей с Пакистаном», – сказал полпред. ///nCa, 9 марта 2023 г.