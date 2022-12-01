ТАПИ станет переломным моментом в Юго-Восточной Азии

Газовый проект Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в корне изменит ситуацию в Юго-Восточной Азии, обеспечив процветание за счет поставок газа в Афганистан, Пакистан и Индию в объеме 3,2 млрд.куб. футов в год. Такая оценка представлена в официальных документах нефтяного министерства Пакистана, имеющихся в распоряжении новостного портала ProPakistani.

Согласно источнику, ТАПИ поможет преодолеть разрыв между спросом и предложением в Пакистане до 1,3 млрд. куб.футов в год за счет инвестиций всего в 200 млн. долл. США в капитальные затраты на трубопровод.

Также вдоль маршрута ТАПИ будет построена линия электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, которая обеспечит дополнительные дивиденды, позволяя Туркменистану экспортировать до 4000 мегаватт электроэнергии в Афганистан и Пакистан.

Министерство нефти Пакистана подчеркивает экологическую важность поставок газа из Туркменистана, поскольку природный газ предлагает более безопасную и экологически чистую альтернативу генерации электроэнергии на угле и дизельном топливе.

Кроме того, поставки природного газа создадут условия для экономической диверсификации, развития торговли и сотрудничества во всем регионе, будут способствовать миру и безопасности между четырьмя странами.

Недавно государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил о том, что проект газопровода ТАПИ находится на верном пути и может быть завершен в течение трех-четырех лет после решения финансовых вопросов.

«Прогнозы показали, что к 2030 году дефицит электроэнергии в Пакистане составит 29 млрд куб. м, из которых проект трубопровода ТАПИ может обеспечить 14 млрд куб. м – с высоким потенциалом увеличения поставок после ввода в эксплуатацию магистрального газопровода», – заявил исполнительный директор компании TAPI Pipeline Company Ltd Мухамметмырат Аманов на конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2022». ///nCa, 1 декабря 2022 г.