Узбекистан – Саудовская Аравия: укрепляя исторические узы

Жобир Ходжакулов, ИА “Дунё”

Расположенные далеко друг от друга, не имеющие общих границ Узбекистан и Саудовская Аравия связывает общая история, общие религия, духовные ценности и культура.

Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Узбекистана. В феврале 1992 года на уровне министерств иностранных дел был подписан протокол об установлении двусторонних дипломатических отношений. Сегодня взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах выходит на новый уровень.

Участие Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в саммите арабо-мусульманских стран и США, состоявшемся в Эр-Рияде 20-21 мая 2017 года по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, ознаменовало новый этап в истории двустороннего сотрудничества. В ходе встреч, проведенных главой нашего государства в рамках данного визита, были обозначены перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений.

МИД Узбекистана и Саудовской Аравии регулярно проводят политические консультации. В частности, 29 июня 2021 года в рамках 4-го раунда политических консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы международного и регионального сотрудничества.

На мероприятии была представлена подробная информация о масштабных реформах, проводимых в Узбекистане в последние годы во всех сферах жизни. Отмечено, что данный процесс обновления открывает новые возможности для дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами.

Представительная делегация Саудовской Аравии во главе с министром иностранных дел, принцем Фейсалом бин Фарханом принимала участие в организованной по инициативе Президента Шавката Мирзиёева 15-16 июля 2021 года в Ташкенте международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Главу саудовской делегации принял Президент Узбекистана, на встрече с которым саудовская сторона высоко оценила и поддержала важные международные инициативы республики по укреплению региональных связей Центральной и Южной Азии, а также усилия по всестороннему содействию в поиске мирного решения ситуации в Афганистане.

Саудовская делегация приняла участие и в состоявшейся 25-26 июля этого года в Ташкенте международной конференции “Афганистан: безопасность и экономическое развитие”, еще раз подтвердив тем самым свою заинтересованность и приверженность содействию в развитии межрегиональной взаимосвязанности.

Следует отметить, что Узбекистан и Саудовская Аравия активно поддерживают друг друга в международных и региональных организациях. В частности, Саудовская Аравия поддержала принятие резолюции о Зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, а также резолюцию Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. В 2019 году королевство стало соавтором резолюции ООН «Просвещение и религиозная терпимость», в 2020-м проголосовало за избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека, а также содействовало продвижению других важных инициатив нашей страны.

Узбекистан, в свою очередь, поддержал кандидатуру Саудовской Аравии в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Социально-экономический совет, Совет по правам человека, Комитет по правам ребенка, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Исполнительный совет ЮНЕСКО, Комитет всемирного наследия и Межправительственный совет программы “Информация для всех”. Такой подход существует и в рамках Универсального механизма периодической отчетности ООН. Стороны также оказывают поддержку в процессах обсуждения национальных докладов друг друга.

Такое эффективное сотрудничество развивается и в рамках многих других международных структур.

Следует с удовлетворением отметить активизацию отношений между парламентами двух стран. В результате практических усилий межпарламентской группы дружбы «Узбекистан – Саудовская Аравия» происходит интенсификация отношений и укрепление их правовых основ.

Особое внимание уделяется торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, увеличению объемов и структуры взаимной торговли, словом, реализации совместных проектов по приоритетным для сторон направлениям.

18-19 апреля этого года Саудовскую Аравию посетила делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе визита состоялись переговоры о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией по приоритетным направлениям.

В частности, в ходе встречи узбекской делегации с министром энергетики, принцем Абдулазизом бен Салманом аль-Саудом было обсуждено текущее состояние сотрудничества в энергетической сфере, ход реализации совместных проектов и перспективы расширения совместного инвестиционного портфеля в данной области. В рамках переговоров были также затронуты важные направления дальнейшего углубления сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

На переговорах с министром инвестиций королевства Халидом аль-Фалихом стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Учитывая неиспользованный потенциал инвестиционного сотрудничества, стороны обсудили возможность реализации новых проектов в химической, металлургической, горнодобывающей и текстильной промышленности, а также сельском хозяйстве, договорились работать вместе над привлечением к этим проектам представителей деловых кругов Узбекистана и Саудовской Аравии.

В ходе визита заместитель Премьер-министра Узбекистана встретился с председателем правления компании «Acwa Power» Мухаммадом Абунаяном и генеральным директором компании «SABIC Petrochemical Corporation» Юссефом Абдуллой аль-Беньяном, обсудив с ними перспективы увеличения инвестиционного портфеля.

Инвестиции Саудовской Аравии в различные отрасли узбекской экономики в 2017-2021 годах значительно увеличились, превзойдя показатели за всю историю двусторонних отношений. За последние пять лет показатель товарооборота значительно увеличился. Но объем взаимной торговли не удовлетворяет обе стороны, поэтому наши страны определили приоритеты на этом направлении. Стабилизация глобальной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, безусловно, будет способствовать дальнейшему росту узбекско-саудовских торговых отношений.

Интерес саудовских бизнесменов к инвестированию в узбекский рынок растет. Сегодня в нашей стране действуют 38 совместных предприятий с Саудовской Аравией. Из них 20 финансируются напрямую саудовскими инвесторами, а 18 – являются совместными предприятиями.

23 января этого года в Бухаре в рамках визита делегации Саудовской Аравии в Узбекистан состоялись двусторонние бизнес-форум и первое заседание Делового совета.

В этих форумах приняли участие руководители Министерства инвестиций, Министерства энергетики, Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Совета торгово-промышленных палат, Центрального банка, Экспортно-импортного банка Саудовской Аравии, Саудовского Фонда развития, а также около 30 крупных компаний, таких как “Acwa Power”, “Saudi Aramco”, “Al-Management Bassam Petroleum Equipment”, “Salic”, “Bahri”, “Elm”, “Bait-Al Batterjee”, “Ma’aden” и “Saudi Airlines”.

Компания “Acwa Power” строит электростанцию стоимостью 1,2 миллиарда долларов в Сырдарьинской области, а также подписала контракт на 1,3 миллиарда долларов по строительству ветряных электростанций в Бухарской и Навоийской областях. Утверждены соглашения о строительстве ветропарка мощностью 100 МВт в Каракалпакстане стоимостью 108 миллионов долларов.

Делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом приняла участие в первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, состоявшемся 24-26 марта в Ташкенте. В рамках визита состоялись 5-е заседание Совместной межправительственной комиссии, 3-е заседание Делового совета и очередной бизнес-форум предпринимателей двух стран.

Развиваются также двусторонние отношения в сфере транспорта. Особое внимание уделяется реализации ряда проектов по железнодорожным, автомобильным и авиаперевозкам. В частности, сотрудничество в сфере гражданской авиации регулируется двусторонним межправительственным соглашением о воздушном сообщении, подписанным в 2009 году, и соглашениями между авиационными администрациями.

До пандемии COVID-19 авиакомпания «Uzbekistan Airways» выполняла регулярные рейсы между Узбекистаном и Саудовской Аравией по маршруту Ташкент–Джидда–Ташкент семь раз в неделю. С 22 января 2022 года полеты по данному маршруту были возобновлены.

В августе и октябре 2021 года саудовская авиакомпания “FlyNas” выполняла прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд–Ташкент–Эр-Рияд. В настоящее время авиационные власти двух стран ведут переговоры по возобновлению рейсов.

Наши страны уделяют особое внимание ускоренному развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Сегодня очевидно, что связи в сферах культуры, здравоохранения, науки, образования, туризма и спорта становятся все крепче.

В двусторонних отношениях особое значение имеет организация поездок граждан Узбекистана в Саудовскую Аравию для совершения паломничества, посещения исламских святынь. Накануне пандемии COVID-19, в 2019 году умру совершили более 21,5 тысячи граждан Узбекистана и 7,2 тысячи наших соотечественников совершили хадж. В этом году квота для узбекских паломников была увеличена, и с начала года более 32 тысяч узбекистанцев смогли совершить умру и свыше 12 тысяч – хадж.

С помощью саудовских врачей в многопрофильном медицинском учреждении Ферганской области были проведены бесплатные операции на сердце 110 пациентам. Благотворительную акцию спонсировал Фонд имени шейха Самира Наджара в Эр-Рияде.

В сентябре 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и Саудовским электронным университетом в Эр-Рияде. Налажено сотрудничество и между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Университетом имени Короля Абдулазиза.

Меморандум о взаимопонимании подписали в 2021 году Центр исламской цивилизации в Узбекистане и Центр исследований и исламоведения имени Короля Фейсала. В настоящее время два центра обмениваются опытом, взаимными визитам, проводят научные исследования по изучению рукописей.

Одним словом, отношения между Узбекистаном и Саудовской Аравией сегодня по праву признаются на международной арене как пример надежного, важного и долгосрочного сотрудничества. ///ИА “Дунё”