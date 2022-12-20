Туркменистан заинтересован в развитии долгосрочных братских связей с Саудовской Аравии

Туркменистан придает большое значение развитию долгосрочных, ориентированных на перспективу двусторонних братских связей и заинтересован в выводе этих отношений на ещё более высокий уровень, наполнении их новым содержанием. Об это заявил Президента страны Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в понедельник, 19 декабря, с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсалом бин Фархан Аль Саудом.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний визит в Туркменистан станет очередным шагом на пути дальнейшего развития туркмено-саудовских связей и пожелал министру успехов в проведении консультативной встречи между МИД двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества, в том числе в рамках ООН, ОИС.

Стороны также отметили позитивную динамику торгово-экономического партнёрства и наличие солидного экспортно-импортного потенциал.

В числе перспективных областей сотрудничества были названы топливно-энергетический комплекс, торговля, инвестиции, транспорт и связь, химическая и текстильная промышленность, сельское хозяйство.

В интервью туркменским СМИ после встречи принц Фейсал отметил, что отношения между Королевством и Туркменистаном остаются «замечательными» на протяжении 30 лет.

Он добавил, что визит состоялся в контексте укрепления тесных связей и расширения новых возможностей во всех областях.///nCa, 20 декабря 2022 г.

Министры иностранных дел Туркменистана и Саудовской Аравии провели переговоры

19 декабря 2022 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялись переговоры между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсалом бин Фарханом Аль-Саудом, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.

В ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений, в том числе в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнут высокий уровень отношений между двумя государствами, эффективный ход сотрудничества на международной арене.

Главы внешнеполитических ведомств, отметив важность взаимодействия в рамках международных организаций, выразили удовлетворение практикой регулярной поддержки международных инициатив и предложений двух государств на многосторонних площадках.

Руководители министерств иностранных дел подтвердили обоюдную готовность к расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере консульского обеспечения интересов граждан двух стран.

В процессе обсуждения торгово-экономических отношений, выражена заинтересованность обеих стран в расширении спектра сотрудничества между государственными и частными структурами, совершенствовании инвестиционного климата. Была отмечена целесообразность создания Туркмено-саудовского делового совета в целях наращивания взаимодействия между бизнес-кругами двух стран.

Также обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой и химической сферах, текстильной и ковровой индустрии, в области гражданской авиации, уделено внимание вопросам рационального использования водных ресурсов и борьбы с опустыниванием.

Далее стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к очередному седьмому заседанию Совместной межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, планируемой к проведению в 2023 году в Эр-Рияде.

Во время переговоров дипломаты обменялись мнениями по исполнению пунктов “Дорожной карты” по активизации политического диалога, межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного обмена, включая реализацию инвестиционных проектов между двумя странами.

В рамках встречи были также затронуты вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. ///МИД Туркменистана, 19 декабря