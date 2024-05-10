В Посольстве России в Туркменистане состоялся праздничный прием по случаю Дня Победы

9 мая 2024 года Посол России в Туркменистане Иван Волынкин провел торжественный прием по случают 79-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде, а также ветераны, представители сми, сферы культуры, жители столицы.

Почетным гостем на мероприятии от Правительства Туркменистана был заместитель министра иностранных дел Ахмед Гурбанов.

Ниже приводим текст выступления Посла Ивана Волынкина на торжестве:

История сохранила для нас бессмертные слова князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Это ключ к пониманию истоков Великой Победы в битве с фашистскими захватчиками, участие в которой принимали все народы Советского Союза. Только благодаря единству и мужеству советского народа, вставшего на защиту общего Отечества, удалось разгромить доселе непобедимого врага.

Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

В России, как и Туркменистане, память о защитниках Отечества священна, и 9 мая отмечается на государственном уровне. Во время Великой Отечественной войны каждый четвертый житель Туркменской ССР бился за Родину с оружием в руках, а другие самоотверженно трудились в тылу, куда были эвакуированы промышленные предприятия, медицинские, учебные и научные учреждения. На этой земле нашли тёплый, братский приём, получили работу и жильё тысячи спасшихся жителей временно оккупированных врагом районов страны. Огромная работа была проведена по развертыванию сети военных госпиталей.

Писатели, художники и другие деятели искусства из Туркменистана вдохновляли бойцов своими произведениями сражаться с захватчиками до последней капли крови. Сегодня в этих стенах развернута выставка агитационных плакатов «Окна ТуркменТАГ», которые были выпущены во время войны. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность руководству и сотрудникам уникального Дома-музея Ивана Васильевича Панфилова в Туркменабаде за помощь в создании данной экспозиции.

Жители Туркменистана горячо откликнулись на акцию Посольства по размещению публикаций о героических уроженцах туркменской земли, которые обессмертили свое имя на полях Великой Отечественной войны. Все полученные материалы опубликованы на сайте Посольства и в наших социальных сетях. Более того, принято решение продолжить размещать посты о подвигах доблестных воинов вплоть до 9 мая 2025 года – 80-й годовщины Великой Победы.

6 мая в кинотеатре «Ашхабад» успешно прошел организованный совместно с Посольством Беларуси кинопоказ фильма «Брестская крепость». Большой интерес вызвал праздничный концерт, посвященный Дню Победы, прошедший 7 мая в национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули. Сегодня утром на территории Совместной российско-туркменской школы им.А.С.Пушкина состоялось традиционное шествие Бессмертного полка.

В наши дни Туркменистан является примером государства, которое бережно относится к истории. Хотел бы поблагодарить Туркменскую Сторону за поддержку наших инициатив, направленных на сохранение памяти об общей Победе над коричневой чумой. Пользуясь случаем, хотел бы отдельно поздравить с этим знаменательным праздником Его Превосходительство Президента страны Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и Глубокоуважаемого Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова.

Также я искренне рад, что сегодня мы вместе с нашими дорогими ветеранами!

Наш долг – научить своих детей жить, как Вы, любить Родину и работать для нее так, как работали Вы. Быть готовыми постоять за Отечество так, как это умели делать Вы.

Позвольте предложить тост.

За прославленное поколение победителей! За Великую Победу!

За процветание России и Туркменистана! Ура!

///nCa, 10 May 2024

Несколько фотографий с мероприятия: