Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипломатические отношения в рамках сделки при посредничестве Китая. Это великий прорыв с множеством возможностей.

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На переговорах при содействии Китая соседи по Персидскому заливу Саудовская Аравия и Иран решили восстановить двусторонние дипломатические отношения. Соглашение было подписано в Пекине в пятницу, 10 марта 2023 года.

Документ, имеющий далеко идущее значение, подписали Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, и советник Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаад бен Мохаммед аль-Айбан.

Ван И, самый высокопоставленный дипломат Китая, присутствовал при подписании соглашения, которое предусматривает восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и повторное открытие посольств в столицах друг друга в течение двух месяцев.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в преддверии возобновления работы посольств.

Отношения были разорваны в 2016 году, когда Саудовская Аравия казнила видного мусульманского ученого-шиита.

Ранее переговоры между Саудовской Аравией и Ираном проводились в течение последних двух лет в Ираке и Омане, но никакого урегулирования достичь не удавалось. Тем не менее, эти встречи способствовали созданию основы для заключения сделки.

ОАЭ, еще один важный игрок в регионе Персидского залива, вновь открыли свое посольство в Иране в прошлом году.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию в декабре 2022 года. Во время его визита в Эр-Рияде также состоялся саммит Китая и стран Персидского залива.

Недавно президент Ирана посетил Китай. Согласно источникам, повестка дня визита включала тему проведения Китаем саудовско-иранских переговоров.

Сделка, подписанная в пятницу, стала итогом четырехдневных интенсивных переговоров между Саудовской Аравией и Ираном в Пекине.

По сообщениям СМИ, соглашение предусматривает уважение сторонами суверенитета и взаимное невмешательство во внутренние дела. Стороны также договорились возобновить действие соглашения о сотрудничестве в области безопасности 2001 года, а также другого более раннего пакта о торговле, экономике и инвестициях.

Высокопоставленный дипломат Китая Ван И охарактеризовал сделку как победу диалога и мира, добавив, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в решении сложных глобальных проблем, сообщает Reuters.

Иранское государственное информационное агентство IRNA процитировало слова Шамхани, который назвал переговоры “ясными, прозрачными, всеобъемлющими и конструктивными”.

“Устранение недоразумений и ориентированных на будущее взглядов в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом, безусловно, приведет к улучшению региональной стабильности и безопасности, а также к расширению сотрудничества между странами Персидского залива и исламским миром для решения текущих проблем”, – сказал Шамхани.

Аль-Айбан поблагодарил Ирак и Оман за посредничество между Ираном и королевством, передают государственные саудовские сми.

“Хотя мы ценим то, чего достигли, мы надеемся на продолжение конструктивного диалога”, – сказал саудовский чиновник.

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Комментарий nCa

Прежде всего, сделка не могла бы быть достигнута, если бы Саудовская Аравия и Иран активно не искали выход из тупика. Заслуга принадлежит обоим странам.

Не менее важно и то, что Китай заслуживает высокой оценки за содействие переговорам и энергичное стремление к дружественному результату.

В немалой степени сделка стала итогом “тихой дипломатии” Китая – без фанфар, без хвастовства, без шума. Как мы видели во многих политических и экономических прорывах в прошлом, дипломатический механизм Китая работает в тишине до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Это благоразумно, потому что преждевременная огласка обычно привлекает недоброжелателей.

Некоторые аналитики пытаются представить это как потерю влияния США и возвышение Китая как глобального игрока. Это контрпродуктивная аргументация. — Настоящий победитель здесь – это мир. Китай, безусловно, повысил свой престиж, но не за счет США или кого-либо еще.

Поскольку дипломатические отношения между Саудовской Аравией вернулись в нормальное русло, есть большая надежда, что конфликт в Йемене может закончиться в ближайшем будущем. Народ Йемена страдает в течение последних восьми лет. Даже если мир будет установлен сразу же, потребуются десятилетия и огромные средства, чтобы вернуть страну на доконфликтный уровень.

На самом деле, мир станет только началом противостояния гигантским вызовам, которые уже существовали там. Один из них – острая нехватка воды. В Сане, столице Йемена, в течение десяти лет закончится вода.

Сейчас также проглядывают перспективы мирного урегулирования в Сирии. Это особенно актуально из-за смертей и разрушений, вызванных недавними землетрясениями в Сирии (и Турции).

Другим потенциальным бенефициаром сделки является Ирак, где стороны, поддерживаемые Ираном и Саудовской Аравией, часто враждуют.

Как мы отмечали в нашей продолжающейся серии «Реалии превращения ТАПИ в концепцию Центральная Азия-Пакистан-Выход к открытым морям», ситуация в Украине и то, как ее пытаются разрешить, разрушили глобализацию. Что нам остается, так это регионализация. Тот факт, что Китаю успешно удалось не только усадить Саудовскую Аравию и Иран за стол переговоров, но и способствовать возобновлению дипломатических отношений между ними, является хорошим примером того, как эта регионализация будет работать в обозримом будущем.

Соглашение, подписанное в Пекине, косвенно послужит катализатором мира в Украине. Мы говорим это из-за принципов, на которых срабатывает пожаротушение:

– Тление: оно включает в себя удаление или сокращение кислорода.

– Охлаждение: оно включает в себя процесс уменьшения тепла или вывода тепла.

– Истощение: включает удаление топлива с места пожара.

В уравнение войдут два из этих трех принципов – тление и истощение. После нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном между этими двумя крупными региональными игроками не останется места для недопонимания. Это перекрыло бы кислород любым внешним игрокам, которые могли бы желать расширения географии конфликта на Украине. Мы надеемся, что они также помогут немного сократить подливание масла в огонь. Между Китаем, Россией, Саудовской Аравией и Ираном существуют узы доверия.

С другой стороны, и Саудовская Аравия, и Иран являются основными поставщиками энергоресурсов в Китай. Восстановление связей между ними будет способствовать энергетической безопасности в мегарегионе, и это, возможно, послужит оплотом против нарастающей волны рецессии. Рецессия, возможно, неизбежна, но ее негативное воздействие и продолжительность, если повезет, будут управляемыми в этом регионе.

Для Центральной Азии это прекрасная новость, потому что Китай, Саудовская Аравия и Иран являются традиционными и надежными партнерами региона.

Мы искренне надеемся, что не произойдет ничего, способного сорвать сделку. /// nCa, 12 марта 2023 г. (источник фото – саудовские и китайские сми)