Международное сообщество выступает за разморозку активов Афганистана

По результатам Ташкентской конференции на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», состоявшейся 26 июля 2022 года, Узбекистан, как страна организатор, выступил с итоговым заявлением.

«Участники вновь подчеркнули важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом, которые должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов», – говорится в тексте заявления.

На форуме озвучено общее понимание того, что сегодня главным приоритетом должно стать возрождение и укрепление экономики Афганистана, содействие интеграции страны в межрегиональные экономические процессы, продвижение социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе по формированию трансрегиональных транспортных, энергетических и других коридоров.

Выражая глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, участники форума подчеркнули необходимость консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.

США и западные страны заморозили резервы Афганистана на сумму 9,5 млрд. долларов, после прихода к власти талибов в августе 2021 года. Страна пребывает в разрушительном экономическом кризисе, повлекшем голод и нищету среди населения.

«Разморозка финансовых активов Афганистана за рубежом является одним из основных факторов в восстановлении экономики Афганистана, решении острых вопросов социального характера, стоящих перед народом этой дружественной нам страны, а также в реализации значимых инфраструктурных проектов в интересах всего Афганистан», – заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на церемонии открытия конференции.

В феврале администрация Президента Байдена приняла решение о разморозке 3,5 млрд.долларов из этой суммы. В прошлом месяце этот вопрос был обсужден на переговорах Талибана с американской делегацией в Дохе.

Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст, выступая на конференции в Ташкенте, подтвердил готовность Штатов к возвращению афганских активов.

Однако, по его словам «будущая рекапитализация центрального банка (Афганистана) и афганской финансовой системы возможна при условии, что Афганистан предпримет серьезные шаги по профессионализации центрального банка, укреплению его архитектуры в борьбе отмыванием денег и финансированием терроризма».///nCa, 27 июля 2022 г.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки: Наша страна больше не будет источником нестабильности в регионе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, возглавивший делегацию Временного правительства на международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» в Ташкенте, в интервью АА «Дунё» отметил важную роль этой конференции в решении афганского кризиса:

– На сегодняшней конференции, организованной в Ташкенте усилиями руководства Узбекистана, выступило 35 человек. Лишь двое из них негативно оценили реформы, проводимые сегодня новым правительством Афганистана. Большинство выступавших сосредоточились на позитивных реформах в нашей стране и признали их.

Еще одним успехом этой конференции является то, что на предыдущих форумах, посвященных афганскому кризису, призывали к безопасности, прекращению насилия и миру, в то время как сегодняшнее мероприятие было посвящено реализации проектов экономического развития для процветания Афганистана.

Самое главное, участники конференции полностью понимают текущую ситуацию в Афганистане. Это создает основу для налаживания взаимного политического и экономического сотрудничества.

Спустя 44 года наконец устанавливается центральное правительство Афганистана. Вся территория страны находится в ведении центрального правительства. Это позволит другим странам наладить отношения с Афганистаном.

Надеюсь, что после этой конференции шансы вернуть все замороженные активы Афганистана увеличатся.

Еще один важный момент. Афганистан больше не будет источником нестабильности в регионе. Потому что руководство гарантирует, что территория страны не будет использоваться «Аль-Каидой» и другими террористическими организациями.

При этом следующей целью Афганистана является установление основанных на взаимном уважении дипломатических отношений со всеми странами мира, в том числе и с Узбекистаном.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Президенту, Правительству и народу Узбекистана за то, что они относятся к проблеме Афганистана как к своей проблеме и создают особое пространство для решения существующих вопросов путем диалога. ///Дунё, 26 июля

Спецпредставитель Президента Узбекистана Абдулазиз Камилов: Основные вопросы, стоящие перед Афганистаном, – это развитие, восстановление экономики, решение социальных проблем, образование и здравоохранение

Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов в интервью АА «Дунё» подчеркнул значение международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», состоявшейся 25-26 июля в Ташкенте, в обеспечении региональной безопасности.

– В своем обращении к участникам конференции Президент Узбекистана выдвинул ряд важных инициатив, – сказал Абдулазиз Камилов. – Участники конференции с большим интересом восприняли эти предложения.

Все делегаты, осознавая текущую реальную ситуацию, глубоко изучили вопрос и на этой основе высказали свое мнение. Во-первых, сейчас мы имеем дело с совершенно другим Афганистаном. На Ташкентской конференции мы вместе со всеми заинтересованными сторонами обменялись идеями о том, как помочь этому новому Афганистану, как реализовать новые проекты.

Участники конференции дали очень высокую оценку роли Узбекистана в решении проблемы Афганистана.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки сказал: «Я записываю все темы, вопросы и даже претензии, обсуждавшиеся здесь. Как только я вернусь в Кабул, все это будет обсуждаться в правительстве, и мы постараемся найти точки соприкосновения в этом вопросе».

Думаю, это большой шаг к взаимному доверию между сторонами.

Конечно, это не первая конференция по Афганистану, проводимая в Ташкенте. Предыдущие конференции также имели свою повестку дня. Повестка дня сегодняшней конференции приобрела совершенно новое содержание. В частности, исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки дважды выступил на конференции, ответил на неожиданные и актуальные вопросы и заявил, что Афганистан готов развивать отношения сотрудничества с мировым сообществом.

Конечно, в стране накопилось много проблем из-за сорокалетней войны, но мы видим новую страну, которая готова решать эти проблемы.

На сегодняшней встрече обсуждался один из болезненных для сторон вопросов, а именно использование замороженных афганских финансовых ресурсов за границей, который поднимали как представители США, так и афганской стороны.

Это показывает, что предыдущая повестка дня ушла в прошлое. Основные вопросы, стоящие перед Афганистаном, – это развитие, восстановление экономики, решение социальных проблем, образование и здравоохранение.

В заключение следует сказать, что очередная Ташкентская конференция по Афганистану совершенно отличалась от предыдущих. На этой конференции мы обсуждали модель построения нового Афганистана. Могу сказать, что это был большой успех и для Афганистана, и для Узбекистана, и для международного сообщества. ///Дунё, 26 июля