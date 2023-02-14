Туркменистан призывает международное сообщество продолжить содействовать процессам мирного урегулирования в Афганистане

13 февраля 2023 года делегация Туркменистана во главе с Послом Атагельди Халджановым, Постоянным представителем Туркменистана при Отделении ООН в Женеве, приняла участие в Диалоге Женевского центра политики безопасности (GCSP) по региональной безопасности в Центральной Азии и Афганистане, сообщает Представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве.

Мероприятие собрало участников высокого уровня, в числе которых присутствовали Терхи Хакала, посол, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии, доктор Пал Дунай, профессор по вопросам НАТО и европейской безопасности в Европейском центре исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, посол Томас Гремингер, директор GCSP и постоянные представители соответствующих стран Центральной Азии.

В ходе диалога Халджанов отметил, что Туркменистан рассматривает сохранение и поддержание прочного мира и безопасности в качестве ключевого вопроса современной международной политики. Туркменистан считает, что одним из важнейших условий достижения этой цели является создание диалоговых площадок по различным вопросам в рамках общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения между государствами.

Что касается событий в Афганистане, Туркменистан настоятельно призывает международное сообщество продолжать содействовать процессам мирного урегулирования ситуации в этой стране. Развивая отношения с Афганистаном, Туркменистан всегда закладывает в основу этих отношений принципы дружбы и добрососедства, а также историческую и культурно-цивилизационную общность ценностей народов двух стран.

Было также подчеркнуто, что для Туркменистана восстановление соседнего Афганистана зависит от успеха в трех областях: политической, экономической, социально-гуманитарной.

Женевский центр политики безопасности является одним из ведущих экспертных центров Швейцарии, который специализируется на дополнительном профессиональном образовании для лиц, принимающих решения, в сфере международных отношений и государственного управления. ///nCa, 14 февраля 2023 года (фото – Представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве)