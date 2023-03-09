Участники встречи спецпредставителей по Афганистану призвали к обеспечению прав афганских женщин и разморозке афганских активов

7 марта 2023 года в Ташкенте состоялась первая встреча спецпредставителей соседних с Афганистаном государств. В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и России, сообщает МИД Узбекистана.

Ключевой акцент был сделан на скорейшем оказании стране гуманитарной помощи, более активном вовлечении Афганистана в процесс региональной взаимосвязанности, а также пересмотре новыми властями Кабула дискриминационных мер в отношении афганских женщин, отмечается в пресс-релизе.

Стороны подчеркнули, что обеспечение права на работу и образование для афганских женщин должно стать неотъемлемой частью нового общества Афганистана и способствовать окончательному установлению мира и стабильности в стране.

Делегации положительно отметили инициативу Узбекистана о создании под эгидой ООН Международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон.

Также участники призвали нынешние власти Афганистана предпринять более эффективные меры по борьбе с террористическими группировками внутри страны, предотвращению роста наркоугрозы, активизации борьбы с производством наркотиков и их трафиком.

По сообщениям афганских сми, спецпредставители призвала западные страны разморозить активы центрального банка Афганистана.

«Представители этих стран подчеркнули, что возврат денег Центрального банка Афганистана должен быть использован в первую очередь для выплаты зарплат… школьным учителям и врачам, и в то же время для поддержки части населения, которая находится в трудной ситуации», – цитирует Khaama Press Специального представителя Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашева.

Почти 25 миллионов человек в Афганистане голодают и лишены продовольствия.

На встрече отсутствовали представители движения “Талибан”. Но, как отмечают афганские сми, власти Исламского эмирата приветствует любую встречу, которая приносит пользу Афганистану. «Все встречи проводятся для сотрудничества и помощи Афганистану в области гуманитарных вопросов, а также для укрепления правительства и во всех других областях, которые эффективны для страны», цитирует Tolo news заместителя пресс-секретаря Исламского эмирата Билала Карими.

Участники ташкентской встречи договорились о проведении 4-го заседания глав внешнеполитических ведомств соседних с Афганистаном стран в Узбекистане в соответствии с Туньсинской Декларацией.

По итогам заседания принято совместное заявление.///nCa, 9 марта 2023 г.