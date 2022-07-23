Приоритетные направления конституционных реформ в сфере защиты прав человека и человеческого измерения

Мирзатилло Тиллабаев, Первый заместитель директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, доктор юридических наук

Государства во многих частях мира регулярно вносят поправки в Конституции, а в некоторых случаях готовят совершенно новые конституции. Это может быть обусловлено разными политическими, экономическими, социальными или иными причинами.

Какова бы ни была причина, одним из ключевых элементов любой конституционной реформы является обеспечение поощрения, уважения и защиты прав человека и основных свобод.

Организация Объединенных Наций отмечает, что «разработка конституции является суверенным национальным процессом и что для обеспечения успеха этот процесс должен возглавляться и осуществляться самими странами.

Не существует «одной шаблонной» конституционной модели или процесса и что национальное авторство должно включать в себя участие государственных структур, политических партий, гражданского общества и широкой общественности».

Необходимость широкого участия в процессе разработки конституции отмечено также в статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. Поэтому конституция имеет самую высокую степень политической и правовой легитимности в том случае, если она является результатом участия населения.

Процесс подготовки предложений (более 60 тыс.), работа Конституционной комиссии, а также всенародное обсуждение проекта Конституционного закона наглядно показывает важность широкого участия общественности, институтов гражданского общества в этом процессе.

Конституционная реформа Узбекистана направлена на реализацию приоритетного принципа «Во имя чести и достоинства человека». Притом достоинство человека – это обеспечение мирной и безопасной жизни, фундаментальных прав и свобод граждан, поэтапное создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры, квалифицированное медицинское обслуживание, качественное образование, социальная защита и здоровая экологическая среда для каждого жителя страны.

Определены следующие приоритетные направления конституционных реформ в сфере защиты прав человека и человеческого измерения:

первое – изменение ранее действовавшей парадигмы «государство – общество – человек» на новую: «человек – общество – государство», закрепление его в конституционном законодательстве и конституционной практике;

второе – конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, принципа «Общество – инициатор реформ»;

третье – повышение эффективности действующей системы защиты прав человека, надежной защиты прав лиц с инвалидностью, женщин, детей, молодежи.

Узбекистан ратифицировал и, тем самым, обязался соблюдать, семь из девяти основных действующих международных договоров в области прав человека, а именно: Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов.

Все эти документы послужили основой для совершенствования и подготовки проекта Конституционного закона.

Кроме этого, как государство-участник ОБСЕ, Узбекистан обязался выполнять основные обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения, включая обязательства в сферах плюралистической демократии, верховенства права и демократических институтов; независимости судебной власти; независимых национальных правозащитных институтов; выполнения международных обязательств; защиты от произвольного ареста или задержания; запрета пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; права на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства правовой защиты; толерантности и отсутствия дискриминации; гендерного равенства и других сферах.

В первую очередь следует отметить, что проект Конституционного закона включает в себя ряд новых положительных изменений, которых нет в ныне действующей Конституции.

В целом, при том, что в проект Закона предусматривает изменения в 64 статьи и 6 новых статей, из них изменения в 28 статей и все 6 новых статей касаются вопросов прав человека и человеческого измерения.

Впервые на конституционном уровне закрепляется принцип международного права – уважение прав и свобод человека (ст. 17).

Раздел II действующей Конституции содержит перечень прав человека и основных свобод, в который добавлено несколько новых положений.

В предлагаемом проекте значительно усилены гарантии прав и свобод человека и гражданина:

В Республике Узбекистан смертная казнь запрещается (ст. 24), тем самым имплементируются положения Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах; На конституционном уровне гарантируется институт «Хабеас корпус», т.е. задержание, заключение под стражу и содержание под стражей

или иное ограничение свободы допускаются только по судебному решению, до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ст. 25); Презумпция невиновности становится конституционным принципом, т.е. все сомнения в виновности, если исчерпаны возможности

их устранить, должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении закона (ст. 26); «Правила Миранды» получают также конституционный статус (ст. 26), в частности:

– лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке права и основания его задержания;

– подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не обязан доказывать свою невиновность и в любое время может воспользоваться правом хранить молчание;

Вносится новая статья о том, что каждое лицо имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов или их должностных лиц (ст. 26-1); Гарантируется новое право, в частности, каждый имеет право на доступ к всемирной информационной сети Интернет и свободное пользование ею, государство гарантирует защиту персональных данных (ст. 29); Впервые закрепляется экологические права, каждый имеет право на здоровую и благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 40-1).

Статья 27 Конституции содержит узкое определение права на защиту личной и семейной жизни, поскольку это право ограничено «личной и семейной тайной» и узкое толкование неприкосновенности «жилища».

Предлагаемые изменения дополняются «правом на защиту персональных данных», а также «каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда».

Кроме того, в статья 28 Конституции предусматривается право на свободу передвижения и проживания на территории Узбекистана. В проекте предлагается закрепить право выезжать за пределы страны, а также беспрепятственного возвращения в свою собственную страну , закрепленный в пп. 2 и 4 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах и п. 20 Венского документа ОБСЕ 1989 г.

В проекте Конституционного закона также закреплен принцип Конвенции ООН о правах ребенка «наилучшие интересы детей должны всегда учитываться во всех касающихся их решениях». Исходя из этого предлагаются изменения в ст.ст. 37, 64 и 65 Конституции.

На конституционном уровне закрепляется принцип Целей устойчивого развития ООН «Никого не оставить позади», в частности, государство создает равные условия для реализации прав и законных интересов лиц с инвалидностью (ст. 39).

Таким образом, многие из новшеств содержат изменения, направленные на реализацию международных обязательств, рекомендации международных органов (спецдокладчиков ООН, ОБСЕ) и повышения до конституционного статуса норм, закрепленных в отдельных законах.

Хотелось бы отметить, что изменения разрабатывались после открытого и свободного публичного обсуждения, который обеспечивал широкое общественное участие и содержательные дискуссии.

Прозрачность, открытость и инклюзивность, а также широкое общественное обсуждение – это основные требования демократического процесса разработки конституционных предложений в Узбекистане.

Соблюдение этих требований позволяют нам отметить, что конституционная реформа позитивно воспринимается обществом в целом, и выражает волю всего народа Узбекистана.///nCa, 23 июля 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)