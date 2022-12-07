В Узбекистане состоялся Глобальный форум по образованию в области прав человека

Глобальный форум “Образование в области прав человека” состоялся в Самарканде 5-6 декабря 2022 года. Он стал частью просветительской кампании по универсализации концепции и форм прав человека.

В преддверии конференции nCa подробно рассказал о форуме:

Развитие Всемирной программы образования в области прав человека обсудят на Самаркандском глобальном форуме

https://www.newscentralasia.net/2022/11/18/razvitiye-vsemirnoy-programmy-obrazovaniya-v-oblasti-prav-cheloveka-obsudyat-na-samarkandskom-globalnom-forume/

Форум в Самарканде собрал большое количество представителей международных, региональных и зарубежных организаций, местных и зарубежных экспертов, депутатов, юристов, ответственных лиц неправительственных организаций.

Как сообщает агентство UzA, на пленарном заседании второго дня Глобального форума обсуждался проект документа, направленный на популяризацию лучших практик молодых педагогов мира, работающих над вопросами прав человека. С докладами на эту тему выступили координатор Отдела образования и профессиональной подготовки Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Елена Ипполити и сотрудница этой структуры Паулина Тандионо.

Система образования и воспитания в области прав человека должна совершенствоваться на международном, региональном и национальном уровнях, в связи с этим третье пленарное заседание Глобального форума осветило тему обмена информацией о лучших практиках в этой области и выработке рекомендаций.

В ходе конференции были заслушаны видеообращения заместителя генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефании Джаннини и президента Межпарламентского союза Дуарте Пачеко.

На основе предложений и рекомендаций участников форума был принят итоговый документ “Самаркандская стратегия действий по развитию образования в области прав человека” на 2023-2025 годы. /// nCa, 7 декабря 2022 г. [материалы и фото – UzA]