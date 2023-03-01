ПРООН и Региональное отделение УВКПЧ для Центральной Азии поддерживают Правительство Туркменистана в подготовке к Диалогу с Комитетом ООН по правам человека

Ашхабад, 22 февраля 2023 г.: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Региональное отделение для Центральной Азии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) совместно с Правительством Туркменистана провели методический семинар в Институте государства, права и демократии Туркменистана по подготовке правительственной делегации Туркменистана к Диалогу с Комитетом ООН по правам человека.

Семинар собрал членов правительственной делегации Туркменистана, которые примут участие в конструктивном диалоге с Комитетом ООН по правам человека по имплементации Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Конструктивный диалог Туркменистана с Комитетом ООН по правам человека запланирован на 1-2 марта 2023 года в Женеве, Швейцария. Г-н Гентиан Зибери, бывший член Комитета ООН по правам человека, содействовал проведению технических консультаций.

Комитет ООН по правам человека — это орган независимых экспертов, который следит за выполнением государствами-участниками своих обязательств по МПГПП. Важность предстоящего конструктивного диалога Туркменистана с Комитетом ООН по правам человека заключается в предоставлении информации о ходе реализации заключительных рекомендаций, принятых Комитетом ООН по правам человека по итогам конструктивного диалога c Правительством Туркменистана, состоявшегося в 2017 году.

Комитет ООН по правам человека на протяжении многих лет играет важную роль в формировании мировой практики в области защиты прав человека. Диалоги Комитета ООН по правам человека предоставляют уникальную возможность для конструктивного диалога между государствами-участниками МПГПП и экспертами Комитета по ряду сложных вопросов, касающихся конкретных задач в области прав человека в разных странах.

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НПДПЧ на 2021–2025 годы, принятый Правительством в апреле 2021 года, направлен на укрепление национальной системы обеспечения и защиты прав и свобод человека в Туркменистане, выполнение международных обязательств страны в данной сфере, а также расширение гуманитарного сотрудничества с международными организациями.

ПРООН в Туркменистане оказывает поддержку в реализации НПДПЧ в рамках проекта «Оказание содействия в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана. Проект направлен на укрепление национальной системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем гармонизации законов и практики в соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека.

Более подробная информация о Комитете ООН по правам человека доступна на веб-странице КПЧ по адресу: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr. ///ПРООН Туркменистан