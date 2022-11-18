Развитие Всемирной программы образования в области прав человека обсудят на Самаркандском глобальном форуме

Идеи, которые могут лечь в основу 5 этапа Всемирной программы образования в области прав человека обсудят участники Глобального форума «Образование в области прав человека», который пройдет в Самарканде 5-6 декабря 2022 года.

Как известно, старт Всемирной программе образования в области прав человека был дан 10 декабря 2004 г. на Генеральной Ассамблее ООН. Координация реализации Всемирной образовательной программы на глобальном уровне поручена Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека.

Всемирная программа образования в области прав человека — это непрерывная инициатива. Чтобы помочь этому процессу охватить все сферы жизни, крайне важно, чтобы страны внедряли образование в области прав человека в начальных и средних школах, высших учебных заведениях, среди учителей и активистов, на государственной службе, в правоохранительных органах и в армии, а также в средствах массовой информации.

Всемирная программа является полезным инструментом, помогающим усилить реализацию Декларации ООН об образовании в области прав человека на национальном уровне.

Реализация Программы охватывает несколько этапов, которые осуществляются на глобальном и национальном уровнях.

Первый этап (2005-2009 годы) охватил интеграцию образования в области прав человека в систему начальных и средних школ;

Второй этап (2010-2014 гг.) был посвящен интеграции образования в области прав человека в систему высшего образования и подготовке преподавателей и работников сферы образования, институтов гражданского общества и государственных органов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих в этой области;

На третьем этапе (2015-2019 гг.) особое внимание уделялось подготовке представителей СМИ и лидеров мнений в области прав человека, признавая важную роль свободных, независимых и беспристрастных СМИ в содействии правосудию, предотвращении дискриминации, обеспечении уважения и свободы;

На четвертом этапе (2020-2024 гг.) основное внимание уделяется воспитанию молодежи в духе равенства, прав человека и недискриминации, а также обеспечению образования, позволяющего создать инклюзивное, мирное и миролюбивое общество.

В Резолюции Совета ООН по правам человека от 6 октября 2022 г. отмечены позитивные инициативы различных сторон в ходе реализации Четвертого этапа, даны рекомендации активизировать реализацию этапов Всемирной образовательной программы по всем направлениям.

В данной Резолюции поставлен вопрос о формировании предложений по следующему пятому этапу Всемирной образовательной программы в области прав человека. Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовано запросить мнения всех структур ООН, государств, институтов гражданского общества и заинтересованных сторон по этой теме.

Такая задача поставлена в качестве одной из основных и перед участниками Глобального форума «Образование в области прав человека» в Узбекистане. Это отражает актуальность Самаркандского форума, где будут рассматриваться вопросы мировой значимости, важные для всего человечества, дальнейшего общемирового развития образования в области прав человека. ///Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, 18 ноября 2022 г.