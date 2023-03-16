В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялся тренинг по практике защиты прав интеллектуальной собственности

15 марта 2023 года представители компании «Шмидт и Орлов интеллектуальная собственность» провели очередной семинар-тренинг в режиме видеоконференции для сотрудников Таможенной Службы Туркменистана.

В ходе тренинга были проведены презентации в отношении товарных знаков правообладателей, интересы которых данная компания представляет.

Эксперты также поделились материалами о фактах выявления контрафактной продукции, методах ее отличия от оригинала и практике защиты интеллектуальных прав на примере известных товарных брендов.

В завершении туркменские таможенники выразили заинтересованность в проведении таких тренингов для сотрудников таможенных постов для целей противодействия обороту контрафактной продукции в Туркменистане.

В соответствии с национальным законодательством в Туркменистане действует Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности для предотвращения появления контрафактных товаров на рынках. Попадание в реестр полезно активно развивающемуся бизнесу и импортерам продукции для дополнительной защиты от копирования.

Компания «Шмидт и Орлов Интеллектуальная Собственность» (S&O IP), имеющая 25-летний опыт деятельности, предоставляет решения по широкому спектру вопросов интеллектуальной собственности, от регистрации до обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. Практика компании охватывает все элементы интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, патенты, промышленные образцы, авторские права, доменные имена, коммерческую тайну и недобросовестную конкуренцию. Компания активно работает в Китае, в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. ///nCa, 16 марта 2023 г.