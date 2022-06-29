Лавров: Россия высоко оценивает политику нейтралитета Туркменистана

Россия высоко оценивает политику нейтралитета Туркменистана. Об этом было заявлено в ходе встречи 28 июня в Ашхабаде министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

«Для меня большая честь, если мой скромный вклад во главе российского представительства при ООН сыграл свою роль в принятии специального решения Генеральной Ассамблеи, в котором признается и поддерживается постоянный нейтралитет Туркменистана. Это приятно. Самое главное, что этот документ сыграл позитивную роль. В отличие от некоторых других государств, провозглашающих разные концепции на международной арене, Туркменистан последовательно привержен политике нейтралитета. Это вызывает глубокое уважение», – подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии отметил также другие инициативы Ашхабада, в т.ч. в области укрепления биологической безопасности в регионе.

Особое внимание было уделено проблемам безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии и сопредельных странах.

Затрагивая тему афганской проблематики, российский министр иностранных дел указал на необходимость дополнительных усилий по содействию нормализации обстановки в Афганистане, учитывая сохраняющуюся угрозу для региона.

Встреча состоялась на полях совещания министров иностранных дел прикаспийских государств, посвященном подготовке Шестого Каспийского саммита.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности, пути углубления сотрудничества в культурно гуманитарной сфере и в области образования.

Напомним, что государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Россию состоялся 10 июня этого года. В ходе встречи в верхах была подписана историческая Декларация об углублении стратегического партнерства и более десятка межправительственных и межведомственных документов, затрагивающих отношения в политической, гуманитарной, экономической, инвестиционной областях и в сфере безопасности. ///nCa, 29 июня 2022 г.