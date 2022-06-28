ЕБРР отметит 30-летие сотрудничества с Центральной Азией

Европейский Банк Реконструкции и Развития отметит 30-летие своей деятельности в Центральной Азии 8 июля в своей штаб-квартире в Лондоне, говорится в пресс-релизе Организации.

Вице-премьеры Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана обсудят возможности ведения бизнеса в каждой стране.

В мероприятии также примут участие Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, Управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии, Жужанна Харгитай и Дмитрий Куфос, заместитель директора, Руководитель Отдела устойчивого бизнеса, Промышленности и агробизнеса – Климатическая стратегия и реализация (CSD) и другие.

Также состоится обсуждение перехода к устойчивой добыче полезных ископаемых в регионе, экономических возможностей для бизнеса и вызовов для Центральной Азии в меняющемся мире.

Мероприятие предоставит возможность пообщаться с гостями и встретиться со старшими должностными лицами ЕБРР и главами делегаций стран.

Более подробная информация здесь: https://www.ebrd.com/news/events/30th-anniversary-of-ebrd-in-central-asia.html

///nCa, 27 июня 2022 года