«Большая Семерка» привержена укреплению сотрудничества с Центральной Азией

Обсуждение ситуации в Центральной Азии стала одним из пунктов повестки дня министерской встречи «Большой семерки», состоявшейся в Мюнстере (Германия) 3-4 ноября 2022 года.

«Страны Центральной Азии являются центром между Европой и Азией, и они становятся все более важными со стратегической точки зрения», – заявил Верховный представитель ЕС/вице-президент Жозеп Боррель, выступая перед прессой по прибытии на встречу.

Он также подчеркнул, что государства Центральной Азии «стремятся диверсифицировать свою внешнюю политику, поскольку они больше не являются советскими республиками».

Глава европейской дипломатии призвал членов G7 укреплять отношения с регионом.

Он также подтвердил свое участие в конференции по взаимосвязанности между Центральной Азией и Европой, которая состоится в Самарканде, Узбекистан, 18 ноября 2022 года.

По словам Борреля, встреча станет «хорошим поводом для укрепления связей и партнерства с Центральной Азией».

Он выразил уверенность в том, форум «предоставит возможность развить стратегическую инвестиционную программу Глобальной Европы, Global Gateway, которая послужит способом ЕС увеличить инвестиции и расширить взаимодействие с Центральной Азией, что становится все более важным в нынешних обстоятельствах».

Результатом министериала Группы семи стало принятие итогового заявления, один из разделов которого посвящен центральноазиатскому региону.

В заявлении перечислены вызовы, с которыми сталкивается Центральная Азия на современном этапе – они варьируются от экономических и геополитических последствий российско-украинского конфликта до региональных разногласий и влияния изменения климата.

«Мы привержены укреплению нашего сотрудничества со странами Центральной Азии и работе с их правительствами и народом в области социально-экономического развития, уважения прав человека, осуществления внутренних и институциональных реформ, а также региональной безопасности», – заявили министры иностранных дел стран G7.

Они пообещали сотрудничать с Центральной Азией в вопросах укрепления связуемости, транспортных и торговых связей.

Группа семи (G7) – межправительственный политический клуб, куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. ///nCa, 5 ноября 2022 г. (источник фото – АР)