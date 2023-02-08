ЕБРР объявляет конкурс инноваций в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания

ЕБРР объявляет конкурс, призванный повысить конкурентоспособность и стимулировать рост сельского хозяйства и пищевой промышленности

Стартапы-победители конкурса получают консультационную помощь, гранты, возможность популяризации бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил конкурс AgVenture, в котором могут принять участие инновационные стартапы сферы агробизнеса из всех стран, в которые инвестирует Банк.

Стартапы-победители получат индивидуальную консультационную поддержку на сумму до 80 000 евро в рамках программы ЕБРР Star Venture и грант в размере 10 000 евро на дополнительные услуги, налаживание связей и для участия в международных профильных форумах.

Победившие стартапы будут объявлены в конце апреля.

Целью AgVenture является нахождение вариантов решения проблем, с которыми сталкиваются продовольственные системы. К ним относятся продовольственная безопасность, изменение климата, включение целевых групп и малых предприятий в глобальные производственно-сбытовые цепочки.

Продовольственная безопасность является самой насущной проблемой, стоящей перед миром. Ожидается, что население земного шара увеличится с примерно 7 миллиардов человек в 2012 году до 9,6 миллиардов человек в 2050 году. Это увеличит дефицит воды в сельскохозяйственных районах.

ЕБРР хочет решить некоторые из этих проблем, способствуя разработке инновационных продуктов, услуг и технологий, а также сделать производство продуктов питания более устойчивым, эффективным и инклюзивным.

Банк также будет поощрять своих клиентов более активно поддерживать стартапы и передовые технологии путем предоставления такого финансирования, как корпоративный венчурный капитал. ///ЕБРР Туркменистан, 8 февраля 2023 г.