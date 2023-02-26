ЕБРР анализирует торговые потоки между Россией, Кавказом и Центральной Азией

Антон Усов

Экономисты ЕБРР анализируют торговые потоки между западными странами, Россией и ее соседями

Резкое сократился прямой экспорт в Россию с Запада, косвенный экспорт осуществляется через Кавказ и Центральную Азию

Некоторая посредническая торговля может использоваться для обхода санкций, хотя ее масштабы ограничены

Посредническая торговля через ряд соседних с Россией стран может использоваться для обхода экономических санкций, но в ограниченных масштабах, согласно недавно опубликованному рабочему документу ЕБРР “Евразийский обходной путь: торговые потоки в Россию через Кавказ и Центральную Азию”.

В документе отмечается резкое сокращение экспорта из ЕС, Великобритании и США в Россию в результате введения экономических санкций в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

В то же время в нем говорится об увеличении экспорта в Армению, Казахстан и Кыргызскую Республику (все члены Евразийского экономического союза). Исследование также документирует увеличение торговых потоков между государствами ЕАЭС и Россией.

Анализ ЕБРР основан на двусторонних ежемесячных данных об экспорте, охватывающих период с января 2017 года по август 2022 года и предоставляемых через UN Comtrade, самую всеобъемлющую в мире платформу данных о глобальной торговле. В докладе используются данные на уровне товаров, классифицированных в соответствии с шестизначными кодами Гармонизированных систем описания и кодирования товаров – международной номенклатуры для товарной классификации. В докладе сравниваются модели двусторонней торговли со странами ЕАЭС, а также с остальным миром, рассматриваются товары, подпадающие под прямые санкции и анализируется торговля до и после введения санкций.

«Война вызвала значительные изменения в структуре региональной торговли. Прямой экспорт из западных демократий в Россию резко сократился. Мы стали свидетелями появления посреднической торговли – увеличения западного экспорта в страны Центральной Азии и Кавказа, сопровождаемого увеличением экспорта из этих стран в Россию. Однако эта посредническая торговля составляет лишь малую часть того, что ранее экспортировалось в Россию напрямую. Эта ситуация открыла возможности для других поставщиков, таких как Турция и Китай, которые значительно увеличили свои продажи в Россию», – пояснила Беата Яворчик, главный экономист ЕБРР и один из авторов нового доклада.

В документе утверждается, что значительную часть, перенаправленных в Россию товаров составляют товарные группы, частично подпадающие под санкции, и товары, аналогичные санкционным.

В то же время, в ЕБРР отмечают, что увеличение экспорта санкционных товаров в страны ЕАЭС представляет собой небольшую долю сокращения прямого экспорта санкционных товаров в Россию (около 5%), но может быть значительным для конкретных товарных групп.

Структура торговли, кратко изложенная в документе ЕБРР, основана на официальных данных об экспорте, но не включает какую-либо незаконную деятельность, такую как контрабанда товаров, подпадающих под санкции или не подпадающих под них.

/// Пресс-релиз ЕБРР, 24 февраля