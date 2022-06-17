Украинская компания построит в Туркменистане мост через каспийский залив

Государственное агентство Туркменистана по управлению строительством автомобильных дорог заключит контракт с украинской компанией «Дорожное строительство «Альтком» на проектирование и строительство автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл.

Мост с двусторонним двухполосным движением и подводящие дороги будут сооружены вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Соответствующее постановление было пописано Президентом Туркменистана в четверг, 16 июня, с целью модернизации и наращивания транспортно-транзитного потенциала страны в соответствии с развитыми мировыми технологиями, формирования современной системы перевозки грузов и пассажиров.

Строительные работы начнутся в июле 2022 года. Объект будет сдан в эксплуатацию в июне 2024 года.

Трасса Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана и автомобильный мост через Гарабогаз кел являются сегментом международного транспортного коридора Север-Юг и продолжением автобана Ашхабад-Туркменбаши. Строительство автомагистрали до туркмено-казахстанской границы и моста позволит нарастить товарооборот и грузопотоки между западным и северным областями Туркменистана и соседними государствами. ///nCa, 17 июня 2022 г.