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Президент Туркменистана и Премьер-министр Японии провели телефонные переговоры

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 13 апреля 2022 года позвонил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Они высоко оценили прочное партнерство между двумя странами, которое свидетельствует о растущей роли японских компаний в промышленном секторе Туркменистана. Эффективно развивается взаимодействие в сфере образования и культуры.

Президент Туркменистана подтвердил заинтересованность в укреплении межгосударственного диалога и заявил, что деятельности японских компаний в стране и впредь будет оказываться необходимая поддержка.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность главе японского правительства за приглашение принять участие в четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, который состоится 23-24 апреля 2022 года в городе Кумамото. Он отметил, что сегодня рациональное и эффективное использование водных ресурсов является главной гарантией устойчивого и стабильного развития. Водные проблемы относятся к числу неотложных задач, стоящих перед международным сообществом, решение которых требует консолидации усилий всех стран, добавил туркменский лидер.

Собеседники также отметили необходимость стабилизации мировых энергетических рынках и обсудили ситуацию в Украине.

Между тем, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси планирует посетить Казахстан и Узбекистан в конце этого месяца. /// nCa, 14 апреля 2022 г.

 

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