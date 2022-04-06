В новом правительстве Туркменистана назначены министры

Во вторник, 5 апреля 2022 года, на отдельных встречах с каждым вице-премьером (заместителем Председателя Кабинета министров) президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал приказы о назначении рекомендованных ими министров и руководителей ведомств (в основном в ранге государственного министра).
Это был второй шаг в формировании правительства Сердаром Бердымухамедовым, который принес присягу в качестве президента Туркменистана 19 марта 2022 года. На первом этапе вице-премьеры, работавшие в кабинете Гурбангулы Бердымухамедова, утверждены в своих должностях.
Ниже приводится список министров и других должностных лиц:
- Мухамметгельди Сердаров, министр финансов и экономики, назначен национальным координатором Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирного банка от Туркменистана
- Мухамметсеит Силапов, министр труда и социальной защиты населения, Председатель Правления Пенсионного фонда Туркменистана
- Довлет Ташлиев, Председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана
- Тойлы Мяликов, Председатель Центрального банка Туркменистана, освобожден от должности заместителя министра финансов и экономики Туркменистана, он также будет Управляющим Международного валютного фонда от Туркменистана и Управляющим Азиатского банка развития от Туркменистана
- Мухамметгулы Ходжагулыев, председатель Главной государственной службы «Türkmenstandartlary».
- Довлетгельди Аманмухаммедов, Председатель Государственного комитета Туркменистана по статистике, освобожден от должностей заместителя Министра труда и социальной защиты населения Туркменистана, заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Туркменистана – Управляющего Пенсионного фонда Туркменистана.
- Батыр Аманов, Государственный министр Туркменистана – Председатель Государственного концерна “Turkmengaz”
- Гуванч Агаджанов, Председатель Государственного концерна “Türkmennebit”, освобожден от должности заместителя Председателя Государственного концерна «Türkmennebit»
- Мердан Розыев, Председатель Государственной корпорации “Türkmengeologiýa”
- Гуванч Орунов, Министр строительства и архитектуры Туркменистана
- Баймырат Аннамаммедов, Министр промышленности и строительного производства Туркменистана
- Хаджимухаммет Реджепмырадов, Министр энергетики Туркменистана
- Сердаргельди Ёламанов, Председатель Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог
- Ниязлы Ниязлыев, Председатель Государственного концерна Türkmenhimiýa
- Алланур Алтыев, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана
- Гуйзгельди Байджанов, Председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана
- Ахмет Бердыев, Генеральный директор Государственного объединения «Türkmen atlary»
- Оразмырат Гурбанназаров, Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
- Бегенч Чарыев, Председатель Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана
- Огулхаджат Ишангулиева, Председатель Государственного объединения “Türkmenhaly”
- Гурбангуль Атаева, Министр образования Туркменистана
- Гульмырат Агамырадов, Министр спорта и молодежной политики Туркменистана
- Атагельди Шамырадов, Министр культуры Туркменистана
- Нурмухаммет Аманнепесов, Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
- Ресул Реджепов, Министр текстильной промышленности Туркменистана
- Мердан Газакбаев, председатель Государственного информационного агентства Туркменистана
- Арслан Ашыров, Председатель Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии
- Акмырат Худайбердиев, председатель Государственной издательской службы Туркменистана /// nCa, 6 апреля 2022 г.