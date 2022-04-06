В новом правительстве Туркменистана назначены министры

Во вторник, 5 апреля 2022 года, на отдельных встречах с каждым вице-премьером (заместителем Председателя Кабинета министров) президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал приказы о назначении рекомендованных ими министров и руководителей ведомств (в основном в ранге государственного министра).

Это был второй шаг в формировании правительства Сердаром Бердымухамедовым, который принес присягу в качестве президента Туркменистана 19 марта 2022 года. На первом этапе вице-премьеры, работавшие в кабинете Гурбангулы Бердымухамедова, утверждены в своих должностях.

Ниже приводится список министров и других должностных лиц: