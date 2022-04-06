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В новом правительстве Туркменистана назначены министры

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Во вторник, 5 апреля 2022 года, на отдельных встречах с каждым вице-премьером (заместителем Председателя Кабинета министров) президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал приказы о назначении рекомендованных ими министров и руководителей ведомств (в основном в ранге государственного министра).

Это был второй шаг в формировании правительства Сердаром Бердымухамедовым, который принес присягу в качестве президента Туркменистана 19 марта 2022 года. На первом этапе вице-премьеры, работавшие в кабинете Гурбангулы Бердымухамедова, утверждены в своих должностях.

Ниже приводится список министров и других должностных лиц:

  • Мухамметгельди Сердаров, министр финансов и экономики, назначен национальным координатором Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирного банка от Туркменистана
  • Мухамметсеит Силапов, министр труда и социальной защиты населения, Председатель Правления Пенсионного фонда Туркменистана
  • Довлет Ташлиев, Председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана
  • Тойлы Мяликов, Председатель Центрального банка Туркменистана, освобожден от должности заместителя министра финансов и экономики Туркменистана, он также будет Управляющим Международного валютного фонда от Туркменистана и Управляющим Азиатского банка развития от Туркменистана
  • Мухамметгулы Ходжагулыев, председатель Главной государственной службы «Türkmenstandartlary».
  • Довлетгельди Аманмухаммедов, Председатель Государственного комитета Туркменистана по статистике, освобожден от должностей заместителя Министра труда и социальной защиты населения Туркменистана, заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Туркменистана – Управляющего Пенсионного фонда Туркменистана.
  • Батыр Аманов, Государственный министр Туркменистана – Председатель Государственного концерна “Turkmengaz”
  • Гуванч Агаджанов, Председатель Государственного концерна “Türkmennebit”, освобожден от должности заместителя Председателя Государственного концерна «Türkmennebit»
  • Мердан Розыев, Председатель Государственной корпорации “Türkmengeologiýa”
  • Гуванч Орунов, Министр строительства и архитектуры Туркменистана
  • Баймырат Аннамаммедов, Министр промышленности и строительного производства Туркменистана
  • Хаджимухаммет Реджепмырадов, Министр энергетики Туркменистана
  • Сердаргельди Ёламанов, Председатель Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог
  • Ниязлы Ниязлыев, Председатель Государственного концерна Türkmenhimiýa
  • Алланур Алтыев, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана
  • Гуйзгельди Байджанов, Председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана
  • Ахмет Бердыев, Генеральный директор Государственного объединения «Türkmen atlary»
  • Оразмырат Гурбанназаров, Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
  • Бегенч Чарыев, Председатель Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана
  • Огулхаджат Ишангулиева, Председатель Государственного объединения “Türkmenhaly”
  • Гурбангуль Атаева, Министр образования Туркменистана
  • Гульмырат Агамырадов, Министр спорта и молодежной политики Туркменистана
  • Атагельди Шамырадов, Министр культуры Туркменистана
  • Нурмухаммет Аманнепесов, Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
  • Ресул Реджепов, Министр текстильной промышленности Туркменистана
  • Мердан Газакбаев, председатель Государственного информационного агентства Туркменистана
  • Арслан Ашыров, Председатель Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии
  • Акмырат Худайбердиев, председатель Государственной издательской службы Туркменистана /// nCa, 6 апреля 2022 г.
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