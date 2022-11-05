В ноябре Президент Туркменистана посетит ОАЭ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты в ноябре этого года.

Организационные вопросы, связанные с подготовкой к визиту, обсуждались в ходе встречи Посла ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хай Аль-Хамели с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым. Об этом сообщается на странице в соцсетях Посольства Эмиратов.

На встрече также присутствовал Председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров.

Стороны обсудили развитие туркмено-эмиратских отношений. ///nCa, 5 ноября 2022 г.