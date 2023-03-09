Готовится визит Президента Туркменистана в Таджикистан

8 марта 2023 года в городе Душанбе прошли переговоры между Министром иностранных Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает МИД Таджикистана.

Особый акцент на переговорах был сделан на подготовке намеченного в первой половине апреля 2023 года государственного визита Президента Туркменистана в Республику Таджикистан.

В ходе встречи министры подробно обсудили актуальные вопросы таджикско-туркменских отношений в политической, экономической, гуманитарной и других направлениях, провели обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках региональных и международных организаций.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели вопросы подготовки к проведению в сентябре 2023 года в городе Душанбе Пятой юбилейной Консультационной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета Глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала.

В состав делегации Министра иностранных дел Туркменистана вошли представители Центрального банка, Министерства образования, Агентства транспорта и коммуникаций, Торгово-промышленной палаты и других ведомств страны.///nCa, 9 марта 2023 г.