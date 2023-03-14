Высокопоставленные представители нефтяного сектора Туркменистана и правительства ОАЭ примут участие в Международном инвестиционном роуд-шоу в Дубае

Ведется подготовка к предстоящему Международному роуд-шоу по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (26-27 апреля 2023 года). Участие в форуме подтвердили следующие высокопоставленные правительственные чиновники Туркменистана:

Батыр Аманов – государственный министр, председатель правления Государственного концерна “Туркменгаз”

Гуванч Агаджанов – председатель Государственного концерна “Туркменнебит”

Ниязлы Ниязлыев – председатель ГК “Туркменхимия”

Рахимберди Джепбаров – председатель правления Государственного банка внешнеэкономических связей Туркменистана

Мырат Арчаев – заместитель председателя Государственного концерна “Туркменгаз”

Мухамметмурат Аманов – председатель совета директоров “TAPI Pipeline Company Ltd”

Правительство ОАЭ представят:

Саид Мохаммед Аль Тайер – генеральный директор Дубайского управления по электроэнергетике и водоснабжению

Ахмед бен Саид Аль Мактум – заместитель председателя Исполнительного совета Дубая

Стратегическими партнерами роуд-шоу являются:

ENOC Group будет представлена генеральным директором Dragon Oil Али Рашидом Аль Джарваном

ADNOC представлен Джаспером Пейсом – вице-президентом по стратегии и бизнесу (ADNOC)

С последней версией программой роуд-шоу можно ознакомиться здесь http://ogt-turkmenistan.com.tm/storage/app/media/agenda/agenda_ogt2023_eng.pdf

О роуд-шоу: https://www.newscentralasia.net/2023/03/11/mezhdunarodnoye-roud-shou-po-privlecheniyu-investitsiy-v-energeticheskiy-sektor-turkmenistana-26-27-aprelya-2023-g-dubay/

///nCa, 14 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen-Forum)