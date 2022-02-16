Туркменистан намерен следовать комплексному подходу к транзиту газа и электроэнергии покупателям

Туркменистан намерен предпринять комплексный подход к транзиту своего природного газа и электроэнергии в соседние страны, в том числе на Ближний и Средний Восток.

Этот вопрос обсуждался во время видеоселекторного совещания, проведенного президентом Бердымухамедовым во вторник, 15 февраля 2022 года.

Президент поручил вице-премьеру Абдрахманову (нефть и газ) всесторонне изучить вопросы транзита туркменского газа в страны Ближнего и Среднего Востока через территорию соседних стран.

Вице-премьеру Пурчекову (энергетика) поручено провести переговоры с соответствующими заинтересованными сторонами о транзите электроэнергии, произведенной в Туркменистане, через территорию сопредельных государств.

Министру иностранных дел Мередову дано задание проработать организационную составляющую этих задач и принять необходимые меры для координации стратегической деятельности Туркменистана в структуре международных отношений.

«Диверсификация двустороннего и многостороннего взаимодействия путём учёта интересов производителей, транзитёров и потребителей в этом процессе является актуальным требованием», – подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов./// nCa, 16 февраля 2022 г.